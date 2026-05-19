OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

Real Madrid neemt deze zomer afscheid van een clubicoon. Het aflopende contract van Dani Carvajal wordt niet verlengd. Het is momenteel niet duidelijk waar de toekomst van de Spanjaard ligt.

Het einde van een tijdperk. En dat is niét overdreven als het over de carrière van Dani Carvajal in het Estadio Santiago Bernabeu gaat. Er komt anno 2026 een einde aan.

Real Madrid bevestigde ondertussen dat het aflopende contract van Carvajal niet zal worden verlengd. Voor de volledigheid: de 34-jarige flankverdediger was de voorbije maanden - mede door blessureleed - geen basisspeler meer.

Carvajal tekende zijn eerste aansluitingskaart bij Real Madrid in 2002. De flankverdediger doorliep de jeugdreeksen bij De Koninklijke en speelde uiteindelijk zijn hele carrière - op een kort uitstapje naar Bayer 04 Leverkusen na - voor de Spaanse grootmacht.

Het palmares van Carvajal spreekt dan ook voor zich. De 52-voudig Spaans international won maar liefst 27 prijzen als speler van Real Madrid, waaronder vier Spaanse landstitels én zes Bekers met de Grote Oren.

Waar ligt de toekomst van Carvajal?

Het is momenteel koffiedik kijken waar de toekomst van Carvajal ligt. Enkele Amerikaanse en Saoedische clubs hebben hun voorstel op tafel gelegd. De flankverdediger moet zijn keuze echter nog maken.

Europese clubs moeten alvast niet proberen. Carvajal liet zelf al weten dat hij geen zin heeft om tegen Real Madrid te voetballen. Bovendien voelt hij zich nog niet klaar om met voetbalpensioen te gaan.

