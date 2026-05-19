'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

Mihajlo Cvetkovic wordt gelinkt aan een transfer. RSC Anderlecht weigerde afgelopen winter al een bod op de aanvaller. Ondertussen weten we ook over welke club het gaat. En de Duitsers hebben niet één, maar twee spelers van paars-wit op de radar.

Antoine Sibierski licht momenteel de kleedkamer van RSC Anderlecht door. De nieuwe technisch directeur moet er met de grove borstel door om enkele zware contracten te lozen.

Tegelijkertijd zijn er uitgaande transfers nodig om centen te verzamelen. Zonder die fondsen kan Sibierski simpelweg geen nieuw elftal bouwen. Eén van de spelers die aan zo'n transfer wordt gelinkt is Mihajlo Cvetkovic.

Anderlecht betaalde vorige zomer iets meer dan drie miljoen euro om Cvetkovic weg te halen FK Cukaricki. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 19-jarige Serviër ondertussen op zes miljoen euro.

Al is Cvetkovic voor dat bedrag niét op te pikken. Ook Anderlecht beseft dat ze een ruwe diamant in handen hebben. Cvetkovic heeft een neus voor doelpunten, is polyvalent én er zit nog héél véél rek op. Dat boefjeskantje wordt op zijn jonge leeftijd zelfs nog als een voordeel gezien.





RSC Anderlecht weigerde een bod van méér dan tien miljoen euro

Anderlecht weigerde tijdens de afgelopen wintermercato een formeel bod van meer dan tien miljoen euro voor Cvetkovic. Ondertussen kennen we ook de club die concrete interesse toonde: SC Freiburg.

Cvetkovic is dan ook van de namen die de paars-witte oorlogskas - samen met Nathan De Cat en in mindere mate Nathan Saliba - komende zomer zal moeten vullen. Maar enkel een correct bod is bespreekbaar.

Freiburg heeft ook interesse in... Nathan Saliba

De tweevoudig Servisch international heeft een contract tot medio 2029 in het Lotto Park. Anderlecht zit in een spreekwoordelijke zetel. Voor minder dan vijftien miljoen zal Sibierski dan ook niét met een transfer instemmen.

🚨 Freiburg have Canadian international midfielder Nathan Saliba high on their list for the summer window.



One to watch very closely with clubs in Italy and England also interested, part of Canada squad at the World Cup next month. 🇨🇦

Al kan er over meer dan één speler gepraat worden. Fabrizio Romano weet dat Freiburg niet alleen Cvetkovic op de radar heeft staan. Ook Nathan Saliba staat op de verlanglijst van de Duitse club. Al is er concurrentie uit Engeland voor de Canadees.

