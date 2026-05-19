'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mihajlo Cvetkovic wordt gelinkt aan een transfer. RSC Anderlecht weigerde afgelopen winter al een bod op de aanvaller. Ondertussen weten we ook over welke club het gaat. En de Duitsers hebben niet één, maar twee spelers van paars-wit op de radar.

Antoine Sibierski licht momenteel de kleedkamer van RSC Anderlecht door. De nieuwe technisch directeur moet er met de grove borstel door om enkele zware contracten te lozen. 

Tegelijkertijd zijn er uitgaande transfers nodig om centen te verzamelen. Zonder die fondsen kan Sibierski simpelweg geen nieuw elftal bouwen. Eén van de spelers die aan zo'n transfer wordt gelinkt is Mihajlo Cvetkovic.

Anderlecht betaalde vorige zomer iets meer dan drie miljoen euro om Cvetkovic weg te halen FK Cukaricki. Transfermarkt schat de marktwaarde van de 19-jarige Serviër ondertussen op zes miljoen euro.

Al is Cvetkovic voor dat bedrag niét op te pikken. Ook Anderlecht beseft dat ze een ruwe diamant in handen hebben. Cvetkovic heeft een neus voor doelpunten, is polyvalent én er zit nog héél véél rek op. Dat boefjeskantje wordt op zijn jonge leeftijd zelfs nog als een voordeel gezien.

RSC Anderlecht weigerde een bod van méér dan tien miljoen euro

Anderlecht weigerde tijdens de afgelopen wintermercato een formeel bod van meer dan tien miljoen euro voor Cvetkovic. Ondertussen kennen we ook de club die concrete interesse toonde: SC Freiburg.

Cvetkovic is dan ook van de namen die de paars-witte oorlogskas - samen met Nathan De Cat en in mindere mate Nathan Saliba  - komende zomer zal moeten vullen. Maar enkel een correct bod is bespreekbaar. 

Freiburg heeft ook interesse in... Nathan Saliba

De tweevoudig Servisch international heeft een contract tot medio 2029 in het Lotto Park. Anderlecht zit in een spreekwoordelijke zetel. Voor minder dan vijftien miljoen zal Sibierski dan ook niét met een transfer instemmen.

Al kan er over meer dan één speler gepraat worden. Fabrizio Romano weet dat Freiburg niet alleen Cvetkovic op de radar heeft staan. Ook Nathan Saliba staat op de verlanglijst van de Duitse club. Al is er concurrentie uit Engeland voor de Canadees.
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Freiburg
Mihajlo Cvetkovic

Meer nieuws

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
LIVE: Genk ziet vroege voorsprong afgekeurd worden tegen Antwerp! Live

LIVE: Genk ziet vroege voorsprong afgekeurd worden tegen Antwerp!

20:53
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

20:00
Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

19:20
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

18:20
1
'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

19:00
Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

16:00
1
Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar

18:40
Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

17:20
1
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
36
Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

18:00
🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

17:40
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

16:30
1
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
33
Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

15:00
7
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
5
Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld

14:40
3
'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

15:30
WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

14:57
1
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
3
Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

14:20
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

14:00
1
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
3
Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

13:15
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

12:40
2
Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

12:20
Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

12:15
1
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

11:00
Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

12:00
3
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

10:52
12
Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

11:15
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
3
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
4
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Finale
Freiburg Freiburg 20/05 Aston Villa Aston Villa

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over KRC Genk - Antwerp: 0-0 Jasperd Jasperd over 'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar' Standard 2.0 Standard 2.0 over Westerlo - Standard: 1-1 sebw sebw over Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..." Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen ontleder ontleder ontleder ontleder over Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht Frosties Frosties over Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Stefaan_82 Stefaan_82 over Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken FC BRUGES FC BRUGES over Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved