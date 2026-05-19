Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Manuel Gonzalez
AFC Ajax is op zoek naar een nieuwe coach. En de Nederlandse topclub legt de lat hoog. Ernesto Valverde en Míchel zijn gepolst om het roer in de Johan Cruijff ArenA over te nemen.

AFC Ajax heeft wederom een teleurstellend seizoen achter de rug. De Nederlandse topclub kon PSV op geen enkel moment het vuur aan de schenen leggen in de titelstrijd.

De Godenzonen eindigden in de Eredivisie op een povere vijfde plaats. De kloof met de landskampioen uit Eindhoven? Maar liefst 28 punten.

Propere lei én nog maar eens een nieuwe coach

Het spreekt dan ook voor zich dat Ajax met een propere lei het nieuwe seizoen wil voorbereiden. En daar hoort een nieuwe coach bij. Of beter gezegd: opnieuw een nieuwe coach.

John Heitinga begon afgelopen seizoen als T1 van de Amsterdammers. De Nederlander werd vervangen door Fred Grim. Sinds maart stond Oscar Garcia aan het roer. Ook zijn verhaal is geschreven.

De Amsterdamse blik is richting Spanje gericht

AS weet dat Ajax richting Spanje kijkt in de zoektocht naar een nieuwe coach. De Nederlandse topclub heeft Ernesto Valverdo gevraagd om orde op zaken te stellen in Amsterdam.

De iconische Spaanse coach heeft echter bedankt. Valverde stopt als coach van Athletic Bilbao. Op 62-jarige leeftijd wil hij het rustiger aan doen. In die plannen past een avontuur in Nederland niet.

De Spaanse media weten dat Ajax ook plan B in La Liga heeft gevonden. De Amsterdammers praten momenteel met Míchel. Laatstgenoemde is momenteel aan de slag als coach van Girona CF.

