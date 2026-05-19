Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Antwerp FC staat voor enkele cruciale weken. De oudste club van België snakt naar een reanimatie én... vers geld. Komt de verwachte financiële injectie of zelfs overname er dan toch door? Patrick Goots laat zijn licht schijnen over de situatie

Antwerp FC wil het voetbaljaargang 2025 - 2026 zo snel mogelijk vergeten. The Great Old speelde nooit een rol van betekenis en werd in play-off 2 zelfs van het kastje naar de muur gespeeld.

De werken op De Bosuil: een grote schoonmaak in de kleedkamer, de zoektocht naar een nieuwe coach en… het sportieve departement hertekenen. Momenteel is het niet duidelijk of Marc Overmars en Sven Jaecques volgend seizoen nog op dezelfde stoel zullen zitten.

"Ik hoor de bestuurders van Antwerp zeggen dat ze drie seizoenen nodig hebben om de kloof met Club Brugge en Union SG te dichten", aldus Patrick Goots in Gazet van Antwerpen. "Ik denk eerder dan we minstens tien jaar zullen nodig hebben."

Paul Gheysens speelt een cruciale rol in het verhaal. De eigenaar van Antwerp is al eventjes op zoek naar externe investeerders. In het Nederlands: vers geld. Het is geen geheim dat de zakenman zelfs in een financiële storm zit.





Overname of investeerders met (veel) geld?

Gheysens beweert echter bij hoog en laag dat Antwerp niét te koop staat. Al weet het kleinste kind dat er geld nodig is om bovengenoemde reanimatie uit te voeren. "Het bestuur moet zich beraden over volgend seizoen", is ook Goots héél duidelijk in zijn standpunt. "De financiële injectie waar iedereen zit op te wachten wordt cruciaal voor de toekomst van de club."

Het clubicoon lijkt meer te weten over de geruchten over verse centen. Of toch niet? "Ik hoor tal van geruchten in verband met een overname van de club. Ik weet dat er gesprekken lopende zijn. Maar het moet stilaan héél snel gaan om op tijd klaar te zijn voor volgend seizoen."