The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen
Arsenal FC is Engels landskampioen. Leandro Trossard en ploegmaats moesten vanavond zelf niet in actie te komen, maar mogen wel de champagnekurken laten knallen.

Arsenal FC won gisteren met het kleinste verschil van Burnley FC. Een doelpunt van Kai Havertz volstond om Manchester City onder druk te zetten.

En of dat gelukt is! The Citizens moesten winnen om een waterkans te houden op de titel. De troepen van Pep Guardiola bleven vanavond steken op een gelijkspel op het veld van AFC Bournemouth.

Manchester City gaat onderuit, Arsenal FC is kampioen

Eli Junior Kroupi bracht de thuisploeg op voorsprong, terwijl Manchester City de scheve situatie simpelweg niet helemaal kon rechtzetten. Het werd uiteindelijk 1-1.

De kloof tussen The Gunners en The Citizens bedraagt vier punten. Met nog één speeldag op het menu kan Arsenal niet meer ingehaald worden door de eerste achtervolger.

Een verdiende kampioen!

Arsenal kroont zich op die manier na héél lang wachten opnieuw tot kampioen van Engeland. En het moet gezegd: The Gunners zijn een verdiende kampioen.

Arsenal was de voorbije seizoenen al héél dicht bij de gouden plak, maar telkens bleken Manchester City of Liverpool FC net te sterk. Dit seizoen stonden The Gunners quasi het hele seizoen aan de leiding.

Voor Arsenal is het de eerste titel in maar liefst 22 jaar. De troepen van Mikel Arteta treden op die manier in de voetsporen van The Invincibles. En dan moet de finale van de Champions League nog betwist worden...

Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden Analyse

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

 Speeldag 37
Aston Villa Aston Villa 4-2 Liverpool FC Liverpool FC
Manchester United Manchester United 3-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Leeds United Leeds United 1-0 Brighton Brighton
Everton Everton 1-3 Sunderland Sunderland
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Fulham Fulham
Brentford Brentford 2-2 Crystal Palace Crystal Palace
Newcastle United Newcastle United 3-1 West Ham Utd West Ham Utd
Arsenal Arsenal 1-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 1-1 Manchester City Manchester City
Chelsea Chelsea 2-1 Tottenham Tottenham

