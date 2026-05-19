The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

Arsenal FC is Engels landskampioen. Leandro Trossard en ploegmaats moesten vanavond zelf niet in actie te komen, maar mogen wel de champagnekurken laten knallen.

Arsenal FC won gisteren met het kleinste verschil van Burnley FC. Een doelpunt van Kai Havertz volstond om Manchester City onder druk te zetten.

En of dat gelukt is! The Citizens moesten winnen om een waterkans te houden op de titel. De troepen van Pep Guardiola bleven vanavond steken op een gelijkspel op het veld van AFC Bournemouth.

Manchester City gaat onderuit, Arsenal FC is kampioen

Eli Junior Kroupi bracht de thuisploeg op voorsprong, terwijl Manchester City de scheve situatie simpelweg niet helemaal kon rechtzetten. Het werd uiteindelijk 1-1.

De kloof tussen The Gunners en The Citizens bedraagt vier punten. Met nog één speeldag op het menu kan Arsenal niet meer ingehaald worden door de eerste achtervolger.

Een verdiende kampioen!

Arsenal kroont zich op die manier na héél lang wachten opnieuw tot kampioen van Engeland. En het moet gezegd: The Gunners zijn een verdiende kampioen.





Arsenal was de voorbije seizoenen al héél dicht bij de gouden plak, maar telkens bleken Manchester City of Liverpool FC net te sterk. Dit seizoen stonden The Gunners quasi het hele seizoen aan de leiding.

Voor Arsenal is het de eerste titel in maar liefst 22 jaar. De troepen van Mikel Arteta treden op die manier in de voetsporen van The Invincibles. En dan moet de finale van de Champions League nog betwist worden...