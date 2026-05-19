Analyse Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
| Reageer
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Bij de Rode Duivels zullen ze de komende weken met argusogen naar Zeno Debast kijken. De verdediger van Sporting CP liep op training een dijbeenblessure op en dat nieuws komt op een bijzonder slecht moment. 

Want hoe langer je erover nadenkt, hoe duidelijker één conclusie wordt: de Rode Duivels kunnen zich eigenlijk geen onfitte Debast permitteren.

Debast moet opvolger van Vertonghen, Alderweireld... worden

Sinds het afscheid van de gouden generatie achterin is alle hoop stilaan op zijn schouders terechtgekomen. Geen Jan Vertonghen meer, geen Toby Alderweireld meer, geen ervaren leiders die jarenlang de defensieve lijn droegen. België is al een tijdje op zoek naar een nieuwe defensieve patron – en alles wijst erop dat Debast die man moet worden.

Niet toevallig volgen Europese topclubs hem al jaren op de voet. Zijn profiel is zeldzaam. Waar veel centrale verdedigers vooral uitblinken in duelkracht of positionering, combineert Debast verschillende kwaliteiten die op topniveau goud waard zijn. Dat begint al bij zijn opleiding. In de jeugd van Anderlecht speelde hij lange tijd als aanvallende middenvelder. Dat zie je vandaag nog altijd in zijn spel.

Hij is comfortabel aan de bal, durft tussen de lijnen inspelen en heeft het vermogen om van achteruit het spel te openen. Dat maakt hem niet zomaar een verdediger, maar een spelmaker vanuit de laatste lijn. Moderne topploegen zoeken exact dat profiel.

Daarbovenop komt nog iets anders: snelheid. Debast is wellicht de snelste centrale verdediger die België momenteel heeft. In een tijdperk waarin ploegen steeds hoger spelen en verdedigers grote ruimtes moeten controleren, is dat een enorm wapen.

Iets meer dan de andere verdedigers

Vergelijk dat met de andere opties achterin en het verschil wordt duidelijk. Koni De Winter heeft potentieel en fysieke présence, Brandon Mechele brengt ervaring en stabiliteit, terwijl Arthur Theate agressiviteit en mentaliteit toevoegt. Maar geen van hen heeft die volledige mix van techniek, snelheid, vista en verticale passing die Debast wel bezit.

En precies daarom nam Rudi Garcia hem ondanks zijn blessure toch mee in de selectie. Dat is geen toeval of symbolische keuze. Het is een signaal van hoe belangrijk hij ondertussen geworden is binnen het project van de bondscoach. Garcia wil voor hem een uitzondering maken en wachten tot hij fit is. Het is ook wellicht één van de redenen waarom Axel Witsel erbij is. Hij heeft dan wel niet die snelheid, maar wel de techniek om als verdediger het spel te lanceren.

Geen echte vervanger voor Debast

Eigenlijk geldt voor Debast hetzelfde als voor Romelu Lukaku: België heeft alternatieven, maar geen echte vervangers. Je kan hun afwezigheid opvangen, maar je kan hun impact niet reproduceren.

Dat maakt de situatie delicaat richting het WK. De hoop binnen de Belgische staf zal vooral zijn dat Debast tijdig fit geraakt of op zijn minst tijdens de groepsfase opnieuw volledig wedstrijdfit wordt. Want als België nog eens een groot tornooi wil spelen waarop het écht het verschil maakt, dan zal dat niet alleen afhangen van creativiteit voorin of goals van Lukaku. Het zal ook afhangen van de man die achterin alles moet organiseren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Sporting Lissabon
Zeno Debast

Meer nieuws

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
3
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

21:40
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
3
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
1
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

22:00
1
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

21:20
OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
1
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

20:00
Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

19:20
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

18:20
4
'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

19:00
Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar

18:40
🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

17:40
Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

17:20
1
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
37
Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

18:00
WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

14:57
1
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

16:30
1
'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

15:30
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
34
Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

16:00
1
Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

15:00
7
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
5
Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld

14:40
3
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
3
Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

14:20
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

14:00
1
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
3
Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

13:15
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

12:40
2
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
2
Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

12:20
1
Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

12:15
1
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Primeira Liga

 Speeldag 34
Moreirense Moreirense 0-0 Vilafranquense Vilafranquense
FC Porto FC Porto 1-0 CD Santa Clara CD Santa Clara
Nacional Nacional 2-0 Vitória Guimarães Vitória Guimarães
Arouca Arouca 3-1 CD Tondela CD Tondela
Braga Braga 2-2 Estrela Amadora Estrela Amadora
Casa Pia AC Casa Pia AC 1-1 Rio Ave Rio Ave
FC Famalicao FC Famalicao 1-0 Alverca Alverca
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-0 Gil Vicente Gil Vicente
Estoril Estoril 1-3 SL Benfica SL Benfica

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Joe Joe over Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt? RememberLierse RememberLierse over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk Shake spier Shake spier over Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht Stefaan_82 Stefaan_82 over Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken King of Highbury King of Highbury over The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen Standard 2.0 Standard 2.0 over Westerlo - Standard: 1-2 Soloria Soloria over KRC Genk - Antwerp: 0-0 Svédél Svédél over OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved