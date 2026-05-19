Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

Bij de Rode Duivels zullen ze de komende weken met argusogen naar Zeno Debast kijken. De verdediger van Sporting CP liep op training een dijbeenblessure op en dat nieuws komt op een bijzonder slecht moment.

Want hoe langer je erover nadenkt, hoe duidelijker één conclusie wordt: de Rode Duivels kunnen zich eigenlijk geen onfitte Debast permitteren.

Debast moet opvolger van Vertonghen, Alderweireld... worden

Sinds het afscheid van de gouden generatie achterin is alle hoop stilaan op zijn schouders terechtgekomen. Geen Jan Vertonghen meer, geen Toby Alderweireld meer, geen ervaren leiders die jarenlang de defensieve lijn droegen. België is al een tijdje op zoek naar een nieuwe defensieve patron – en alles wijst erop dat Debast die man moet worden.

Niet toevallig volgen Europese topclubs hem al jaren op de voet. Zijn profiel is zeldzaam. Waar veel centrale verdedigers vooral uitblinken in duelkracht of positionering, combineert Debast verschillende kwaliteiten die op topniveau goud waard zijn. Dat begint al bij zijn opleiding. In de jeugd van Anderlecht speelde hij lange tijd als aanvallende middenvelder. Dat zie je vandaag nog altijd in zijn spel.

Hij is comfortabel aan de bal, durft tussen de lijnen inspelen en heeft het vermogen om van achteruit het spel te openen. Dat maakt hem niet zomaar een verdediger, maar een spelmaker vanuit de laatste lijn. Moderne topploegen zoeken exact dat profiel.

Daarbovenop komt nog iets anders: snelheid. Debast is wellicht de snelste centrale verdediger die België momenteel heeft. In een tijdperk waarin ploegen steeds hoger spelen en verdedigers grote ruimtes moeten controleren, is dat een enorm wapen.





Iets meer dan de andere verdedigers

Vergelijk dat met de andere opties achterin en het verschil wordt duidelijk. Koni De Winter heeft potentieel en fysieke présence, Brandon Mechele brengt ervaring en stabiliteit, terwijl Arthur Theate agressiviteit en mentaliteit toevoegt. Maar geen van hen heeft die volledige mix van techniek, snelheid, vista en verticale passing die Debast wel bezit.

En precies daarom nam Rudi Garcia hem ondanks zijn blessure toch mee in de selectie. Dat is geen toeval of symbolische keuze. Het is een signaal van hoe belangrijk hij ondertussen geworden is binnen het project van de bondscoach. Garcia wil voor hem een uitzondering maken en wachten tot hij fit is. Het is ook wellicht één van de redenen waarom Axel Witsel erbij is. Hij heeft dan wel niet die snelheid, maar wel de techniek om als verdediger het spel te lanceren.

Geen echte vervanger voor Debast

Eigenlijk geldt voor Debast hetzelfde als voor Romelu Lukaku: België heeft alternatieven, maar geen echte vervangers. Je kan hun afwezigheid opvangen, maar je kan hun impact niet reproduceren.

Dat maakt de situatie delicaat richting het WK. De hoop binnen de Belgische staf zal vooral zijn dat Debast tijdig fit geraakt of op zijn minst tijdens de groepsfase opnieuw volledig wedstrijdfit wordt. Want als België nog eens een groot tornooi wil spelen waarop het écht het verschil maakt, dan zal dat niet alleen afhangen van creativiteit voorin of goals van Lukaku. Het zal ook afhangen van de man die achterin alles moet organiseren.