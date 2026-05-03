Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Aernout Van Lindt
Het minste wat we kunnen zeggen is dat Union SG op speeldag 6 op bezoek bij STVV de arbitrage niet mee had. Ook de spelers waren achteraf verbolgen over wat hen werd aangedaan. De reacties waren dan ook kristalhelder.

"We hebben alles nog in eigen handen. Er is geen paniek. Ik ben blij voor STVV dat ze eindelijk eens punten hebben kunnen pakken tegen ons", begon Christian Burgess voor de camera's van DAZN met een sarcastische of cynische ondertoon.

"Daar hadden ze dan wel een aantal beslissingen voor nodig die hun kant opvielen. Zoals een penalty in de 97e minuut, terwijl ik toch dacht dat er maar 6 minuten extra tijd waren", aldus de centrale verdediger van Union.

De voorbije weken werd al eens gezegd dat Union SG de spelleiding mee heeft, maar daar was op Stayen volgens hem weinig van te merken. "Ik lees altijd maar dat het Union steeds meezit. Maar wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt."

"Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk. Ik ben wel trots op hoe we zijn blijven vechten tot het einde. We hebben karakter getoond. Het Union-DNA", aldus Burgess, die finaal nog een laatste klets uitdeelde.

"We stappen hier met het hoofd omhoog van het veld. Dat kan van enkele jongens aan de andere kant misschien niet gezegd worden. Dat we stilaan veel geblesseerden en geschorsten hebben? Wel, onze jongens met 2 gele kaarten lijken allemaal geel te krijgen. Grappig hoe dat gaat ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

2
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

1
Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

07:00
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

02/05
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

2
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

1
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
