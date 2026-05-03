Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Het minste wat we kunnen zeggen is dat Union SG op speeldag 6 op bezoek bij STVV de arbitrage niet mee had. Ook de spelers waren achteraf verbolgen over wat hen werd aangedaan. De reacties waren dan ook kristalhelder.

"We hebben alles nog in eigen handen. Er is geen paniek. Ik ben blij voor STVV dat ze eindelijk eens punten hebben kunnen pakken tegen ons", begon Christian Burgess voor de camera's van DAZN met een sarcastische of cynische ondertoon.

"Daar hadden ze dan wel een aantal beslissingen voor nodig die hun kant opvielen. Zoals een penalty in de 97e minuut, terwijl ik toch dacht dat er maar 6 minuten extra tijd waren", aldus de centrale verdediger van Union.

De voorbije weken werd al eens gezegd dat Union SG de spelleiding mee heeft, maar daar was op Stayen volgens hem weinig van te merken. "Ik lees altijd maar dat het Union steeds meezit. Maar wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt."

"Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk. Ik ben wel trots op hoe we zijn blijven vechten tot het einde. We hebben karakter getoond. Het Union-DNA", aldus Burgess, die finaal nog een laatste klets uitdeelde.

"We stappen hier met het hoofd omhoog van het veld. Dat kan van enkele jongens aan de andere kant misschien niet gezegd worden. Dat we stilaan veel geblesseerden en geschorsten hebben? Wel, onze jongens met 2 gele kaarten lijken allemaal geel te krijgen. Grappig hoe dat gaat ..."