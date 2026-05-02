Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Nog vijf speeldagen zijn er te spelen in de Champions' Play-offs. En dus is het tijd om nog eens te gaan voorspellen wie de titel gaat pakken. Johan Boskamp is en blijft duidelijk over de zaak: Union SG is zijn favoriet.

Club Brugge én Union SG staan voor twee heel zware opdrachten dit weekend. En dus is de vraag wie die gevaarlijke klip het beste zal ronden. Wie pakt de drie punten, maar mogelijk belangrijker: wie laat punten liggen?

Laten Union en Club Brugge dit weekend punten liggen?

“Misschien doen ze dat wel allebei. Op papier staat Union voor de moeilijkste opdracht. STVV is op dit moment de best voetballende ploeg van de competitie", opende Johan Boskamp in Het Belang van Limburg het titeldebat.

"Hun tweede helft op KV Mechelen was om vingers en duimen af te likken. Daarvoor ga je naar het voetbal. Thuis zijn ze in staat om van iedereen te winnen. Ook van Union", denkt hij dat het een zware match kan worden voor Union SG.

Union SG blijft de titelfavoriet volgens Johan Boskamp

"Maar Club Brugge op Anderlecht? Dat wordt ook geen makkie. Uit heeft Brugge het sowieso veel moeilijker dan thuis. Ik vond Anderlecht ook best goed spelen tegen Union tot aan die rode kaart. Ze hadden de wedstrijd in handen. Als ze dat soort stommiteiten achterwege laten, kunnen ze ook wel een resultaat halen tegen Club.”

Lees ook... Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan›

Nog volgens Boskamp is het heel erg slim van Club Brugge om net nu Hans Vanaken en Brandon Mechele een nieuw contract te geven - die gaan zich volgens hem nu nog meer vastbijten in de zaak. Maar volgens Boskamp is en blijft Union SG de favoriet: "Tenzij STVV er dit weekend een stokje voor steekt." Binnen een paar dagen weten we mogelijk veel meer in het titeldebat, al denken de meeste analisten dat we pas na het rechtstreekse duel op 17 mei zullen weten waar we aan toe zijn.