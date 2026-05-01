Aernout Van Lindt
'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'
Wat gaat Romelu Lukaku deze zomer doen? Een vertrek bij Napoli lijkt onvermijdelijk, maar het blijft afwachten waar de Rode Duivel zal tekenen. Anderlecht wordt genoemd, maar het kan nog iets helemaal anders worden ook.

Romelu Lukaku zal deze zomer opnieuw het middelpunt worden van een transfersaga, dat lijkt bijna onvermijdelijk. Met nog één jaar contract bij Napoli heeft de Belgische spits zichzelf in een erg lastige situatie gebracht door te weigeren terug te keren naar de club voor zijn revalidatie, nadat hij een terugslag kreeg met de blessure waarmee hij al maanden sukkelt.

Napoli is bereid hem opnieuw in te passen voor het einde van het seizoen, maar zelfs Antonio Conte, de trainer van de Partenopei met wie hij een bijna vader-zoonrelatie onderhoudt, liet verstaan "heel teleurgesteld" te zijn in zijn pupil. Tijdens zijn passage in Italië was Romelu Lukaku volgens Conte zelfs niet langsgekomen om hem in zijn kantoor te begroeten.

Wat doet Romelu dan deze zomer? Na het WK 2026, waar heel België hoopt dat hij tegen dan volledig hersteld is, zal de vraag naar zijn toekomst opnieuw op tafel liggen — en die lijkt niet in Napels te liggen. Een terugkeer naar RSC Anderlecht blijft voorlopig een utopie. Saudi-Arabië, dat Lukaku in het verleden al probeerde te verleiden, zou opnieuw kunnen toeslaan.

Maar het Italiaanse SportMediaSet komt deze vrijdag met een opvallende piste. Romelu Lukaku zou namelijk als optie worden bekeken door... AC Milan. De Belg werd daar al genoemd in 2023 en 2024, en nu duikt die geruchtenmolen opnieuw op. Het medium blijft wel voorzichtig: het zou voorlopig slechts om een mogelijkheid gaan en er zouden op dit moment nog geen gesprekken lopen tussen Lukaku en de Rossoneri.

Uiteraard kent Romelu Lukaku Milaan door en door, aangezien hij er speelde voor Inter, waarmee hij landskampioen werd. in de zomer van 2023 keerde hij Inter de rug toe om met verschillende clubs te onderhandelen, zoals Juventus... en ook AC Milan. Uiteindelijk tekende Lukaku bij AS Roma.

Lees ook... Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Als hij bij Milan zou tekenen, zou Romelu Lukaku bijna alle grote Italiaanse topclubs gehad hebben, enkel een passage bij Juventus zou dan nog ontbreken. De vraag is of de soep ook zo heet zal worden opgegeten.

Meer nieuws

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

19:00
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme" De derde helft

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"

17:20
PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

18:00
1
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

30/04
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
1
Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

17:00
1
'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

14:20
2
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

18:20
DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

15:30
Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026

16:30
Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

Union SG of Club Brugge? De meningen waren nog nooit zo verdeeld

16:00
De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

De surprise van de chef in cruciale duels? "Niet te beroerd om Challenger Pro League te spelen, maar ..."

16:15
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
1
'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

13:40
13
Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

15:00
David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

14:00
1
'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

14:40
Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

12:00
2
Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

13:20
1
'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

13:00
'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

12:40
🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

12:20
1
Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

12:10
4
'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

11:20
2
'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

07:40
5
België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00
'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

09:30
'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

09:00
Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

08:40
5
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
1
'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

08:00
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

08:20
1

