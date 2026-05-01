'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

Wat gaat Romelu Lukaku deze zomer doen? Een vertrek bij Napoli lijkt onvermijdelijk, maar het blijft afwachten waar de Rode Duivel zal tekenen. Anderlecht wordt genoemd, maar het kan nog iets helemaal anders worden ook.

Romelu Lukaku zal deze zomer opnieuw het middelpunt worden van een transfersaga, dat lijkt bijna onvermijdelijk. Met nog één jaar contract bij Napoli heeft de Belgische spits zichzelf in een erg lastige situatie gebracht door te weigeren terug te keren naar de club voor zijn revalidatie, nadat hij een terugslag kreeg met de blessure waarmee hij al maanden sukkelt.

Napoli is bereid hem opnieuw in te passen voor het einde van het seizoen, maar zelfs Antonio Conte, de trainer van de Partenopei met wie hij een bijna vader-zoonrelatie onderhoudt, liet verstaan "heel teleurgesteld" te zijn in zijn pupil. Tijdens zijn passage in Italië was Romelu Lukaku volgens Conte zelfs niet langsgekomen om hem in zijn kantoor te begroeten.

Wat gaat Romelu Lukaku doen?

Wat doet Romelu dan deze zomer? Na het WK 2026, waar heel België hoopt dat hij tegen dan volledig hersteld is, zal de vraag naar zijn toekomst opnieuw op tafel liggen — en die lijkt niet in Napels te liggen. Een terugkeer naar RSC Anderlecht blijft voorlopig een utopie. Saudi-Arabië, dat Lukaku in het verleden al probeerde te verleiden, zou opnieuw kunnen toeslaan.

Maar het Italiaanse SportMediaSet komt deze vrijdag met een opvallende piste. Romelu Lukaku zou namelijk als optie worden bekeken door... AC Milan. De Belg werd daar al genoemd in 2023 en 2024, en nu duikt die geruchtenmolen opnieuw op. Het medium blijft wel voorzichtig: het zou voorlopig slechts om een mogelijkheid gaan en er zouden op dit moment nog geen gesprekken lopen tussen Lukaku en de Rossoneri.

Romelu Lukaku naar een... vierde topclub in Italië?

Uiteraard kent Romelu Lukaku Milaan door en door, aangezien hij er speelde voor Inter, waarmee hij landskampioen werd. in de zomer van 2023 keerde hij Inter de rug toe om met verschillende clubs te onderhandelen, zoals Juventus... en ook AC Milan. Uiteindelijk tekende Lukaku bij AS Roma.



Als hij bij Milan zou tekenen, zou Romelu Lukaku bijna alle grote Italiaanse topclubs gehad hebben, enkel een passage bij Juventus zou dan nog ontbreken. De vraag is of de soep ook zo heet zal worden opgegeten.