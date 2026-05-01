'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'
Archie Brown verdient zijn brood tegenwoordig bij het Turkse Fenerbahçe. De ex-speler van KAA Gent mag nu echter dromen van een transfer naar de Premier League. Nottingham Forest wordt genoemd.

Archie Brown (23) kennen we uiteraard van zijn passage bij KAA Gent. De Buffalo's haalden de snelle linkerflankspeler in 2023 voor 4 miljoen euro weg bij het Zwitserse Lausanne-Sport.

Bij Gent ontwikkelde Brown zich tot een basiskracht op de linkerflank. Hij kwam uiteindelijk tot 87 duels voor de Oost-Vlamingen. Daarin scoorde hij 3 goals en deelde hij ook 10 assists uit. Zijn prestaties leverden hem een stap hogerop op.

Gent verkocht Brown in 2025 aan de Turkse topclub Fenerbahçe. Het kreeg 8 miljoen euro voor die transfer, waardoor ze in de Artveldestad een mooie zaak deden. Ook bij Fenerbahçe staat Brown vaak in de basis en doet hij het goed. Dit seizoen zit hij aan 36 optredens (4 goals, 7 assists) voor de club uit Istanbul.

Dat levert de Engelsman nu interesse op vanuit de Premier League. Journalist Erdem Akbaş schrijft dat Nottingham Forest de speler wil binnenhalen. De halvefinalist in de Europa League zou al contact hebben opgenomen om een transfer te bespreken.

Forest zou daarbij al een bod van 16 miljoen euro uitgebracht hebben. Fener wil echter 18 miljoen. Dat lijkt een overbrugbare kloof, waardoor we Brown volgend seizoen dus mogelijk in de Premier League aan de slag zullen zien. Forest is momenteel 16de over het Kanaal en staat vijf punten boven de gevarenzone.

