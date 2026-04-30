Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Ashley Young zet zeer binnenkort een punt achter zijn carrière als profvoetballer. De voormalige Engelse international (40) heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak hangt.

Ashley Young kan terugblikken op een carrière van maar liefst 23 jaar. Hij werd opgeleid bij Watford, brak vervolgens helemaal door bij Aston Villa en zette daarna een nieuwe stap bij Manchester United. Daar won hij de Premier League in 2013, de FA Cup in 2016 en de Europa League in 2017.

Daarna trok hij naar Italië, naar Inter Milan. Daar pakte hij in 2021 de landstitel in de Serie A. De rechtsachter keerde vervolgens in 2021 terug naar Aston Villa en tekende in 2023 bij Everton. Sinds juli 2025 speelt hij bij Ipswich Town in The Championship.

De woorden van Ashley Young

"Van Sefton Road naar Vicarage Road, daarna naar Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, terug naar Villa Park, vervolgens Goodison Park en tot slot Portman Road. Wat een reis… een droom die ik als kind niet eens durfde te dromen!" schreef de speler op zijn sociale media.

"Maar elke droom komt ooit tot een einde, en zaterdag kan wel eens de laatste wedstrijd van mijn profcarrière zijn 🤘🏾💛💜🤍❤️💙 23 jaar, en het zit erop! Wordt vervolgd…", besloot hij via de sociale media.

Radja Nainggolan, die hem nog kende van bij Inter Milan, reageerde onder meer op die aankondiging: "Wat een carrière mijn vriend, en wat een mens…" Ook wij willen alvast veel succes wensen aan Young in zijn verdere carrière.



