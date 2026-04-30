Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Aernout Van Lindt
Ashley Young zet zeer binnenkort een punt achter zijn carrière als profvoetballer. De voormalige Engelse international (40) heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak hangt.

Ashley Young kan terugblikken op een carrière van maar liefst 23 jaar. Hij werd opgeleid bij Watford, brak vervolgens helemaal door bij Aston Villa en zette daarna een nieuwe stap bij Manchester United. Daar won hij de Premier League in 2013, de FA Cup in 2016 en de Europa League in 2017.

Daarna trok hij naar Italië, naar Inter Milan. Daar pakte hij in 2021 de landstitel in de Serie A. De rechtsachter keerde vervolgens in 2021 terug naar Aston Villa en tekende in 2023 bij Everton. Sinds juli 2025 speelt hij bij Ipswich Town in The Championship.

De woorden van Ashley Young

"Van Sefton Road naar Vicarage Road, daarna naar Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, terug naar Villa Park, vervolgens Goodison Park en tot slot Portman Road. Wat een reis… een droom die ik als kind niet eens durfde te dromen!" schreef de speler op zijn sociale media.

"Maar elke droom komt ooit tot een einde, en zaterdag kan wel eens de laatste wedstrijd van mijn profcarrière zijn 🤘🏾💛💜🤍❤️💙 23 jaar, en het zit erop! Wordt vervolgd…", besloot hij via de sociale media. 

Radja Nainggolan, die hem nog kende van bij Inter Milan, reageerde onder meer op die aankondiging: "Wat een carrière mijn vriend, en wat een mens…" Ook wij willen alvast veel succes wensen aan Young in zijn verdere carrière.

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

