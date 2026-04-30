Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd
Foto: © photonews
Word fan van Grêmio! 1

Een opvallend moment in Zuid-Amerika, waar Grêmio - de club waar ook ex-RSC Anderlecht-winger Francis Amuzu onder contract staat - een pijnlijke avond beleefde.

In de wedstrijd tegen Club Deportivo Palestino bleef het uiteindelijk 0-0, maar vooral Carlos Vinícius stond in de schijnwerpers. De spits, die in Europa nog speelde voor onder meer PSV Eindhoven, kende een bijzonder ongelukkige wedstrijd.

Al vroeg in de partij kreeg Grêmio een uitgelezen kans om op voorsprong te komen vanaf de stip. Vinícius nam zijn verantwoordelijkheid, maar zag zijn eerste poging gestopt worden door doelman Sebastián Pérez. De VAR greep echter in, omdat de keeper te vroeg van zijn lijn kwam.

Een herkansing dus, maar ook die liep verkeerd af. Dit keer koos Vinícius voor de andere hoek, alleen belandde zijn schot op de paal. Opnieuw bleek Pérez te vroeg bewogen te hebben, waardoor de Braziliaan een derde kans kreeg.

Drie keer voor een euro

Wat volgde, was bijna niet te geloven. Bij zijn derde poging gleed Vinícius uit tijdens zijn aanloop, waarna de doelman de bal eenvoudig kon pakken. Dit keer bleef de beslissing staan en was de strafschopreeks definitief voorbij.


Voor Grêmio, waar dus ook Amuzu zijn minuten probeert te maken, bleek het een gemiste kans om een belangrijke overwinning te boeken. De Braziliaanse ploeg slaagde er nadien niet meer in om te scoren en moest vrede nemen met een doelpuntloos gelijkspel.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Grêmio

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany Goro Goro over Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd JaKu JaKu over Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro JaKu JaKu over KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Andreas2962 Andreas2962 over Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL aangespoelde aangespoelde over "Even een harde boemerang om op te vangen voor KV Mechelen" Goro Goro over Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd Stigo12 Stigo12 over Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved