Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Een opvallend moment in Zuid-Amerika, waar Grêmio - de club waar ook ex-RSC Anderlecht-winger Francis Amuzu onder contract staat - een pijnlijke avond beleefde.

In de wedstrijd tegen Club Deportivo Palestino bleef het uiteindelijk 0-0, maar vooral Carlos Vinícius stond in de schijnwerpers. De spits, die in Europa nog speelde voor onder meer PSV Eindhoven, kende een bijzonder ongelukkige wedstrijd.

Al vroeg in de partij kreeg Grêmio een uitgelezen kans om op voorsprong te komen vanaf de stip. Vinícius nam zijn verantwoordelijkheid, maar zag zijn eerste poging gestopt worden door doelman Sebastián Pérez. De VAR greep echter in, omdat de keeper te vroeg van zijn lijn kwam.

Een herkansing dus, maar ook die liep verkeerd af. Dit keer koos Vinícius voor de andere hoek, alleen belandde zijn schot op de paal. Opnieuw bleek Pérez te vroeg bewogen te hebben, waardoor de Braziliaan een derde kans kreeg.

Drie keer voor een euro

Wat volgde, was bijna niet te geloven. Bij zijn derde poging gleed Vinícius uit tijdens zijn aanloop, waarna de doelman de bal eenvoudig kon pakken. Dit keer bleef de beslissing staan en was de strafschopreeks definitief voorbij.



Voor Grêmio, waar dus ook Amuzu zijn minuten probeert te maken, bleek het een gemiste kans om een belangrijke overwinning te boeken. De Braziliaanse ploeg slaagde er nadien niet meer in om te scoren en moest vrede nemen met een doelpuntloos gelijkspel.