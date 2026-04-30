Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"
Bij Standard begint Gustav Mortensen stilaan zijn draai te vinden. De 22-jarige linksachter, die in januari overkwam van het Deense Lyngby BK, sprak met de clubkanalen openhartig over zijn eerste maanden in Luik en zijn ontwikkeling binnen de ploeg.

Opvallend: Mortensen ging nauwelijks in op de recente resultaten of de situatie in de Europe Play-offs. In plaats daarvan lag de focus volledig op zijn persoonlijke parcours sinds zijn komst naar de Jupiler Pro League. “Ik denk dat dit een enorme club is. Toen ik voor het eerst hoorde van de interesse, wist ik meteen dat ik deze stap wilde zetten”, vertelt hij. “Ik kende de geschiedenis een beetje en had ook al gehoord over de ongelooflijke supporterscultuur. Ik had meerdere opties, maar Standard was meteen duidelijk voor mij.”

De Deen speelde ondertussen vijftien wedstrijden op rij als titularis, telkens bijna de volledige negentig minuten. Die constante speeltijd gaf hem de kans om zich snel aan te passen aan het niveau in België. “Het is een sterke competitie, met veel goede ploegen en spelers. In Denemarken ligt de nadruk meer op tactiek, terwijl het hier meer op en neer gaat, van rechthoek naar rechthoek. Dat past eigenlijk goed bij mijn kwaliteiten.”

Over die kwaliteiten is Mortensen duidelijk: “Ik ben een dynamische speler die alles geeft op het veld. Ik loop graag, dat is waarschijnlijk mijn grootste troef. Ik kan de flank afgaan en voorzetten geven. Ik speel echt met mijn hart.”

Gustav Mortensen wil zijn voorzetten verbeteren

Toch ziet hij ook werkpunten. “Ik moet mijn voorzetten verbeteren. Ik wil beslissender zijn, meer assists geven. Ik heb al veel minuten gemaakt, dus nu moet ik meer impact hebben op de belangrijke momenten.”

Bij zijn integratie kreeg hij hulp uit onverwachte hoek, namelijk van landgenoot Casper Nielsen. “Hij was de eerste die met mij kwam praten. We hebben sindsdien veel contact. Met hem is het makkelijker communiceren, omdat we dezelfde taal spreken. Dat helpt enorm als je net in een nieuwe omgeving zit.”

Ook de sfeer in Sclessin maakte indruk. Vooral zijn eerste Clasico tegen RSC Anderlecht blijft hem bij. “Ik had nog nooit zo’n sfeer meegemaakt. Voor mij hebben wij het beste stadion van de competitie. Als de fans er staan, geven ze ons echt een boost. Het is een plezier om hier te spelen.”

Mortensen begon sterk aan zijn avontuur bij Standard, al zakte zijn niveau de laatste weken lichtjes. De ambitie blijft echter duidelijk: opnieuw aanknopen met zijn beste vorm en belangrijker worden voor de ploeg. Extra assists zouden daarbij geen overbodige luxe zijn, zeker als de Rouches nog een gooi willen doen naar een zo hoog mogelijke eindklassering.

