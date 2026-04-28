Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Cristiano Junior moet een keuze maken: Real Madrid of Al Nassr FC. Maar hoe moeten we het talent van de zoon van Cristiano Ronaldo inschatten? Dit stond er in het scoutingsverslag van Real Madrid.

Op papier kan Cristiano Junior alvast de nodige adelbrieven voorleggen. De 15-jarige Portugees doorliep de jeugdreeksen van Juventus FC, Manchester United, Al Nassr FC én is Portugees jeugdinternational. 

Al zegt dat in zijn geval eigenlijk helemaal niets. We kunnen ons voorstellen dat Cristianinho bij iedere voorgenoemde club een voorrecht kreeg omdat CR7 zelf bij diezelfde club aan de slag was. Of toch niet? 

Hoe denkt Real Madrid over de kwaliteiten van Cristiano Junior?

Vorige maand liep Junior een stage van ruim tien dagen bij de U16 van Real Madrid. Ondertussen hebben de Spaanse media ontfutseld wat er in het scoutingsverslag stond dat vervolgens werd opgemaakt door de coaches van De Koninklijke

Vooreerst dit: Junior is van nature een flankaanvaller, maar ontwikkelde zich bij Al Nassr steeds meer als diepe spits. De reden: hij is snel, maar net niét even snel als zijn vader. Zijn actie is goed, maar net niét even goed als zijn vader. Kan je het hem kwalijk nemen? 

Géén generatietalent, wél de kwaliteiten voor een Europese topclub

De jeugdcoaches en scouts van Real Madrid zien in Cristianinho een type als Erling Braut Haaland. Junior heeft de lichaamsbouw om als targetspits te fungeren én heeft het nodige spelinzicht. "Zijn kaatswerk en 'first touch' zijn elite", staat er te lezen. 

"Cristiano Ronaldo is niet het generatietalent dat zijn vader is", wordt het verslag verder geciteerd. "Maar hij heeft ontegensprekelijk de kwaliteiten om titularis te zijn bij een Europese topclub."

Kiest Cristiano Junior voor Real Madrid of Al Nassr?

Real Madrid is er dan ook als de kippen bij om Junior een contract aan te bieden. Let wel: hij gaat om een jeugdcontract. Al Nassr wil hem volgend seizoen dan weer naar de A-kern overhevelen. Staan beide Ronaldo's komend seizoen samen op het veld? 

Meer nieuws

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

Gekkenhuis in de halve finale van de Champions League: PSG en Bayern München trakteren op negen goals

23:00
1
Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

Marc Degryse blijft bij zijn mening: Union SG is voor hem géén titelfavoriet

22:30
2
Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

Opvallende piste bij Real Madrid: 'Zuid-Amerikaanse succescoach is plots dé topkandidaat van Florentino Perez'

20:20
Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

Gekte bij Club Brugge: Alle abonnementen zijn al de deur uit

22:00
2
Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

21:40
3
Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

Ontslag van Domenico Tedesco bij Fenerbahçe opent verrassende kans voor RSC Anderlecht

21:00
Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen" Interview

Ooit hét grote toptalent bij Anderlecht, maar pas op zijn 28ste succesvol: "Hij had Lukaku moeten opvolgen"

20:40
2
Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

Club Brugge schakelt snel: 'Vervanger van Ordoñez al beet, Ajax-verdediger zegt ja'

20:00
5
Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

Italiaanse pers zeker van hun stuk: 'Ordoñez naar onverwachte bestemming, Club Brugge heeft jackpot beet'

19:40
2
Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel! Analyse

Italië is helemaal NIET kansloos om Pep Guardiola binnen te halen als coach... Integendeel!

19:20
Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

Club Brugge of Union SG? Analisten zijn het niet eens, wat denkt u?

19:00
Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen" Interview

Beerschot of Lommel naar ultieme promotiematch? "Daar kan Beerschot hen pijn doen"

18:40
7
Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

Ze vallen als vliegen: nieuwe speler die het WK niet haalt

16:00
Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

Schrik zit er goed in bij Anderlecht: wagen ze de gok bij het Bondsparket?

18:20
1
Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

Raakt JPL-ploeg doelman kwijt? 'Belgische concurrent voor Bodart bij Lille'

18:00
Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

Analisten maken KAA Gent helemaal af: "Verschil simpelweg te groot"

17:40
3
Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

Iedereen is het eens: deze speler van Union SG is klaar voor de titel én stap hogerop

17:20
De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

De jacht op een voetballer: RSC Anderlecht moet schakelen ... en dromen van jackpot

17:00
1
Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

Van der Elst & co formeel: "Hij staat vast in de basis bij Club Brugge"

16:30
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

16:15
Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

Analist laat zich uit over Club Brugge: "Dat moeten ze nu doen tegen Anderlecht"

15:30
Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel

15:15
30
🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

🎥 Nicolas Raskin doelpuntenmaker...voor niets: straffe stunt in de Schotse Play-offs

15:00
1
Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is

14:40
2
Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

14:20
1
Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

Van Estland naar JPL? Voor Union een kleine moeite, een wereld van verschil

14:00
Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker"

13:30
3
Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk"

13:00
6
STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

STVV-fan riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag

12:49
1
De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

De duiventil Anderlecht: meer dan een elftal vertrekt deze zomer

12:40
3
Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

Vincent Kompany dient Luis Enrique van antwoord na straffe uitspraak

12:20
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

12:00
2
Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen

11:50
11
Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Interview

Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen"

11:40
2
Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

Nieuwe duidelijkheid over Carl Hoefkens na opvallend ziekenhuisbezoek

11:20
🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema"

11:00
19

