Scoutingrapport uitgelekt: 'Real Madrid ziet groot potentieel in zoon Cristiano Ronaldo én vergelijkt hem met... Erling Haaland'

Cristiano Junior moet een keuze maken: Real Madrid of Al Nassr FC. Maar hoe moeten we het talent van de zoon van Cristiano Ronaldo inschatten? Dit stond er in het scoutingsverslag van Real Madrid.

Op papier kan Cristiano Junior alvast de nodige adelbrieven voorleggen. De 15-jarige Portugees doorliep de jeugdreeksen van Juventus FC, Manchester United, Al Nassr FC én is Portugees jeugdinternational.

Al zegt dat in zijn geval eigenlijk helemaal niets. We kunnen ons voorstellen dat Cristianinho bij iedere voorgenoemde club een voorrecht kreeg omdat CR7 zelf bij diezelfde club aan de slag was. Of toch niet?

Hoe denkt Real Madrid over de kwaliteiten van Cristiano Junior?

Vorige maand liep Junior een stage van ruim tien dagen bij de U16 van Real Madrid. Ondertussen hebben de Spaanse media ontfutseld wat er in het scoutingsverslag stond dat vervolgens werd opgemaakt door de coaches van De Koninklijke.

Vooreerst dit: Junior is van nature een flankaanvaller, maar ontwikkelde zich bij Al Nassr steeds meer als diepe spits. De reden: hij is snel, maar net niét even snel als zijn vader. Zijn actie is goed, maar net niét even goed als zijn vader. Kan je het hem kwalijk nemen?

Géén generatietalent, wél de kwaliteiten voor een Europese topclub

De jeugdcoaches en scouts van Real Madrid zien in Cristianinho een type als Erling Braut Haaland. Junior heeft de lichaamsbouw om als targetspits te fungeren én heeft het nodige spelinzicht. "Zijn kaatswerk en 'first touch' zijn elite", staat er te lezen.





"Cristiano Ronaldo is niet het generatietalent dat zijn vader is", wordt het verslag verder geciteerd. "Maar hij heeft ontegensprekelijk de kwaliteiten om titularis te zijn bij een Europese topclub."

Kiest Cristiano Junior voor Real Madrid of Al Nassr?

Real Madrid is er dan ook als de kippen bij om Junior een contract aan te bieden. Let wel: hij gaat om een jeugdcontract. Al Nassr wil hem volgend seizoen dan weer naar de A-kern overhevelen. Staan beide Ronaldo's komend seizoen samen op het veld?