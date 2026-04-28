Johan Walckiers, voetbaljournalist
STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit
Robert-Jan Vanwesemael staat deze zomer mogelijk voor een belangrijke stap in zijn carrière. De rechtsachter van Sint-Truidense VV geniet concrete interesse van zowel FC Twente als Borussia Mönchengladbach.

Beide clubs volgen de 24-jarige Belg al een tijdje en zouden hun interesse nu willen omzetten in actie, schrijft transferexpert Sacha Tavolieri. Vanwesemael streek in juli 2023 neer bij STVV en groeide er snel uit tot een vaste waarde op de rechterflank.

Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een marktwaarde van ongeveer 2,5 miljoen euro en ligt hij nog onder contract tot 2027. Toch is zijn toekomst allerminst zeker.

De Limburgse club wil haar sterkhouder liefst behouden, maar bevindt zich in een lastige positie. Zonder contractverlenging dreigt STVV immers later met een minder sterke onderhandelingspositie te zitten. Daardoor zou een transfer deze zomer toch bespreekbaar kunnen worden als er een aantrekkelijk bod op tafel komt.

Vanwesemael is een moderne back

Sportief gezien heeft Vanwesemael zich het voorbije seizoen stevig in de kijker gespeeld. Hij combineert zijn defensieve betrouwbaarheid met een groot loopvermogen en aanvallende impulsen. Dat profiel maakt hem bijzonder interessant voor clubs die op zoek zijn naar moderne backs die beide richtingen aankunnen.


Als STVV er niet in slaagt om Vanwesemael langer aan zich te binden, lijkt een transfer steeds waarschijnlijker. Met concrete interesse uit Nederland en Duitsland ligt de weg naar een volgende stap alvast open.

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Don Bozhinov Don Bozhinov over "Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans RememberLierse RememberLierse over Sam Kerkhofs spreekt over licentie Sporting Hasselt, Filip Joos komt tussen: "Belachelijk" NikiSan NikiSan over Beerschot bezorgt Patro Eisden zware klap: Stijn Stijnen is duidelijk na missen van promotie pief pief over Moet deze Belg mee naar het WK? "Voor zijn statistieken én als joker" roeienongt roeienongt over Supportersfederatie Beerschot scherp na incidenten op het Kiel NikiSan NikiSan over Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" Goro Goro over Beerschot stuurt duidelijke boodschap naar eigen fans na kwetsende gezangen Green kill Green kill over Anderlecht verwachtte er veel meer van en hij vraagt ook veel aandacht: waarom Bertaccini probleemgeval is franchi franchi over Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide franchi franchi over Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd" Kantine
