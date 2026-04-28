STVV dreigt sleutelspeler te verliezen, buitenlandse interesse groeit

Robert-Jan Vanwesemael staat deze zomer mogelijk voor een belangrijke stap in zijn carrière. De rechtsachter van Sint-Truidense VV geniet concrete interesse van zowel FC Twente als Borussia Mönchengladbach.

Beide clubs volgen de 24-jarige Belg al een tijdje en zouden hun interesse nu willen omzetten in actie, schrijft transferexpert Sacha Tavolieri. Vanwesemael streek in juli 2023 neer bij STVV en groeide er snel uit tot een vaste waarde op de rechterflank.

Volgens Transfermarkt heeft hij momenteel een marktwaarde van ongeveer 2,5 miljoen euro en ligt hij nog onder contract tot 2027. Toch is zijn toekomst allerminst zeker.

De Limburgse club wil haar sterkhouder liefst behouden, maar bevindt zich in een lastige positie. Zonder contractverlenging dreigt STVV immers later met een minder sterke onderhandelingspositie te zitten. Daardoor zou een transfer deze zomer toch bespreekbaar kunnen worden als er een aantrekkelijk bod op tafel komt.

Vanwesemael is een moderne back

Sportief gezien heeft Vanwesemael zich het voorbije seizoen stevig in de kijker gespeeld. Hij combineert zijn defensieve betrouwbaarheid met een groot loopvermogen en aanvallende impulsen. Dat profiel maakt hem bijzonder interessant voor clubs die op zoek zijn naar moderne backs die beide richtingen aankunnen.



Als STVV er niet in slaagt om Vanwesemael langer aan zich te binden, lijkt een transfer steeds waarschijnlijker. Met concrete interesse uit Nederland en Duitsland ligt de weg naar een volgende stap alvast open.