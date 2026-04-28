Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen

Na de vijfde speeldag in de Champions' Play-offs groeit de focus richting de finale van de Croky Cup op 14 mei tussen Union en Anderlecht. Die finale kan niet alleen een trofee opleveren, maar ook de Europese verdeling in de Jupiler Pro League stevig door elkaar schudden.

In de stand lijken Club Brugge en Union zich intussen vast te bijten in de top twee, met respectievelijk 41 en 43 punten. Zij zijn zo goed als zeker van een Champions League-ticket. Daarachter volgt Sint-Truidense VV met 33 punten, terwijl Anderlecht, KAA Gent en KV Mechelen strijden voor de overige Europese plaatsen.

De basisverdeling ligt vast: de kampioen gaat rechtstreeks naar de league phase van de Champions League, de nummer twee naar de voorrondes, en de bekerwinnaar krijgt een Europa League-ticket. Plaats drie levert eveneens Europa League-voorrondes op, terwijl plaats vier of de winnaar van de Europe Play-offs naar de Conference League-voorrondes mag.

Bekerfinale kan veel veranderen voor de Europese tickets

Indien Union de beker wint én in de top twee eindigt, verandert er weinig bovenaan. Union behoudt zijn Champions League-ticket, terwijl het Europa League-ticket van de bekerwinnaar doorschuift naar de nummer drie. In dat geval schuift ook de rest van de Europese tickets één plaats op in de rangschikking.

Dan wordt STVV derde en krijgt het Europa League-voorrondes, terwijl Anderlecht als vierde naar de tweede voorronde van de Europa League zou gaan. De vijfde of winnaar van de Europe Play-offs speelt dan barrage voor een Conference League-ticket. Dat scenario deed zich eerder al voor in het Belgische voetbal.

Voor Anderlecht hangt er veel vanaf

Wint Anderlecht zelf de Croky Cup, dan wordt het eenvoudiger. Eindigt paars-wit in de top vier, dan schuift alles normaal door en speelt de vijfde de barrage. Staat Anderlecht lager, dan blijft de vierde ploeg die barrage spelen.



De precieze Europese verdeling hangt dus volledig af van de bekerfinale en de eindstand in de play-offs. Onderstaand overzicht toont de verschillende scenario’s duidelijk op een rij.

Overzicht Europese tickets

Basisverdeling

Kampioen: Champions League (league phase)

Tweede: Champions League (derde voorronde)

Bekerwinnaar: Europa League (play-offs)

Derde: Europa League (tweede voorronde)

Vierde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde)

Scenario 1: Union wint de beker én eindigt top 2

Kampioen: Champions League (league phase)

Tweede: Champions League (derde voorronde)

Derde: Europa League (play-offs)

Vierde: Europa League (tweede voorronde)

Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde)

Scenario 2: Anderlecht wint de beker