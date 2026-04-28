Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
Hoe ziet de verdeling van de Europese tickets eruit? Bekerfinale kan heel wat veranderen
Na de vijfde speeldag in de Champions' Play-offs groeit de focus richting de finale van de Croky Cup op 14 mei tussen Union en Anderlecht. Die finale kan niet alleen een trofee opleveren, maar ook de Europese verdeling in de Jupiler Pro League stevig door elkaar schudden.

In de stand lijken Club Brugge en Union zich intussen vast te bijten in de top twee, met respectievelijk 41 en 43 punten. Zij zijn zo goed als zeker van een Champions League-ticket. Daarachter volgt Sint-Truidense VV met 33 punten, terwijl Anderlecht, KAA Gent en KV Mechelen strijden voor de overige Europese plaatsen.

De basisverdeling ligt vast: de kampioen gaat rechtstreeks naar de league phase van de Champions League, de nummer twee naar de voorrondes, en de bekerwinnaar krijgt een Europa League-ticket. Plaats drie levert eveneens Europa League-voorrondes op, terwijl plaats vier of de winnaar van de Europe Play-offs naar de Conference League-voorrondes mag.

Bekerfinale kan veel veranderen voor de Europese tickets

Indien Union de beker wint én in de top twee eindigt, verandert er weinig bovenaan. Union behoudt zijn Champions League-ticket, terwijl het Europa League-ticket van de bekerwinnaar doorschuift naar de nummer drie. In dat geval schuift ook de rest van de Europese tickets één plaats op in de rangschikking.

Dan wordt STVV derde en krijgt het Europa League-voorrondes, terwijl Anderlecht als vierde naar de tweede voorronde van de Europa League zou gaan. De vijfde of winnaar van de Europe Play-offs speelt dan barrage voor een Conference League-ticket. Dat scenario deed zich eerder al voor in het Belgische voetbal.

Voor Anderlecht hangt er veel vanaf

Wint Anderlecht zelf de Croky Cup, dan wordt het eenvoudiger. Eindigt paars-wit in de top vier, dan schuift alles normaal door en speelt de vijfde de barrage. Staat Anderlecht lager, dan blijft de vierde ploeg die barrage spelen.

Lees ook... "Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

De precieze Europese verdeling hangt dus volledig af van de bekerfinale en de eindstand in de play-offs. Onderstaand overzicht toont de verschillende scenario’s duidelijk op een rij.

Overzicht Europese tickets

Basisverdeling

  • Kampioen: Champions League (league phase)
  • Tweede: Champions League (derde voorronde)
  • Bekerwinnaar: Europa League (play-offs)
  • Derde: Europa League (tweede voorronde)
  • Vierde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde)

Scenario 1: Union wint de beker én eindigt top 2

  • Kampioen: Champions League (league phase)
  • Tweede: Champions League (derde voorronde)
  • Derde: Europa League (play-offs)
  • Vierde: Europa League (tweede voorronde)
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde)

Scenario 2: Anderlecht wint de beker

  • Anderlecht krijgt Europa League-ticket (ongeacht plaats, met gevolgen voor doorschuiving)
  • Rest van de Europese tickets verschuift afhankelijk van eindklassering top 4
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs speelt barrage voor Conference League-ticket
"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is Analyse

"Club Brugge moet kampioen spelen": waarom blauw-zwart (nog niet helemaal) 'titelrijp' is

06:00
1
Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

Twee Anderlecht-spelers ondanks de nederlaag, 1 Bruggeling en 1 Antwerpenaar: dit is ons elftal van de week

21:10
1
Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide

22:50
3
KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

22:00
1
Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

19:40
1
Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

19:20
Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

18:20
2
Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

17:20
3
Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

15:30
14
Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp

23:30
2
Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

Mogelijk transfertarget Club Brugge spreekt zich uit over interesse van blauw-zwart

21:40
1
🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

🎥 Ware thriller en chaos op het Kiel: Beerschot schakelt Patro Eisden uit in minuut 117 en gaat naar finale

23:33
4
🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem" Reactie

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

13:45
1
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

19:00
Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

Drama voor jonge Belg: na 11 minuten bij zijn wederoptreden weer out voor maanden

20:00
1
Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

22:15
Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

16:15
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

17:00
2
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
2
Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

Real Zaragoza distantieert zich volledig van doorgedraaide doelman, die reageert nu ook op de feiten

21:20
1
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
3
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
4
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10
📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

📷 Premier League-sterspeler wordt bewusteloos aangetroffen

20:40
Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

20:40
Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

11:20
2
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
29
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

10:15
2
"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

10:00
1
RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

18:40
Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

18:00
3
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

17:40
🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

08:00
26
Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

17:10
2
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
1

