Vincent Kompany kan ermee lachen op zijn persconferentie: "Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in"

Johan Walckiers
Vincent Kompany liet er op zijn persconferentie geen twijfel over bestaan: Bayern München trekt met vertrouwen naar Parijs. "Het wordt een topaffiche", klonk het, "en zulke wedstrijden wil je spelen."

Over PSG-coach Luis Enrique was Kompany opvallend lovend. “Ik was niet verrast dat ze de Champions League wonnen", zei hij. “Hij heeft daar een echte teamspirit geïnstalleerd. Iedereen loopt en vecht voor elkaar.”

Toch ziet hij dat niet als een nadeel, integendeel. “Tegenover Enrique staan is een uitdaging. Maar dat is net wat je wil op dit niveau. Dat motiveert mij alleen maar meer.”

Dat Kompany geschorst is en dus niet op de bank zit, lijkt hem weinig te deren. “Ik zal ergens in het stadion zitten", grapte hij. “Misschien niet ver van jullie. Maar de regels zijn duidelijk: ik weet wat wel en niet mag. Dat José Mourinho zich ooit in een wasmand verstopte? Ik ben 1m92, spijtig genoeg pas ik daar niet in."

De coach benadrukte vooral het collectief. “Het belangrijkste is dat we dit als één team oplossen. Mijn positie verandert niets aan onze aanpak of onze mentaliteit.”

Toen het over de aanvalskracht van PSG ging, draaide Kompany de vraag meteen om. “Zij hebben veel kwaliteit, dat klopt. Maar onze aanvallers dan?” reageerde hij scherp.

Hij wilde duidelijk maken dat Bayern minstens even gevaarlijk is. “Die creativiteit en positionering? Dat geldt voor beide ploegen. Het is niet alsof zij de enigen zijn met wapens.”

Volgens Kompany bestaat er ook geen simpel antwoord op hoe je PSG moet stoppen. “Er is geen geheim", zei hij. “Het zal afhangen van details, van intensiteit en van energie.”

Tot slot wees hij op de onderlinge geschiedenis van de laatste weken. “Het is al de vierde keer dat we elkaar snel opnieuw zien. We kennen elkaar ondertussen goed", besloot hij. “Daarom verwacht ik een wedstrijd op het scherp van de snee.”

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

