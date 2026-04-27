🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

Wouter Vrancken heeft ook persoonlijk nog eens goede punten gescoord. Uitgerekend Achter de Kazerne, waar hij al mooie tijden beleefde. Met een gouden wissel aan de rust liet hij zijn team nog beter voetballen, wat uiteindelijk leidde tot een ruime zege.

Na een moeizaam eerste halfuur kwamen er in het derde kwartier al tekenen van beterschap. Het echte sprankelende voetbal van STVV kwam er pas uit na de pauze, wanneer Ryan Merlen er was ingekomen voor Kaito Matsuzawa. "Ik wil Matsuzawa zeker geen steen voor gooien", aldus Vrancken. "In Japan was hij bankzitter en hier ook het hele seizoen."

Recent kreeg de doorgaans sterke invaller wel zijn kans als titularis. "Hij heeft een bepaalde stijl en kwaliteiten. Als hij dan drie keer op rij start in één week, kan het zijn dat die derde wedstrijd er net te veel aan is en dan hij zijn bepaalde kwaliteiten niet laten zien." De coach verwijt Matsuzawa dus niets, maar stond wel op zijn strepen. "Het was ook geen optie voor mij om hem op die manier te laten staan."

Loopacties renderen voor uitblinker STVV

Vrancken greep dus in. "Sebaoui deed het heel goed op de linkerkant. We hadden na rust betere pressingmomenten, een extra man op het middenveld en Yamamoto kon zich meer uitleven met infiltraties. Chapeau voor Ryan Merlen, die iemand is die graag de bal heeft. Hij heeft ook de nodige loopacties gedaan. Hopelijk heeft hij ervaren dat dit zijn spel en statistieken ten goede komt."

Ilias Sebaoui was ook vol lof voor zijn Franse ploegmaat. "Matsuzawa heeft nu een basisplaats, Merlen mag zijn status van subersub overnemen", lacht de ex-Beerschotter. "Hij doet het uitstekend en traint ook heel goed. Als hij invalt, brengt hij altijd wel iets. Het is een heel goede voetballer. Ik denk dat hij het beste schot heeft van de hele kern. Er zit heel veel power achter."

Veel lof van Sebaoui voor ploegmaat

Puur wat kracht betreft werd dit bevestigd door Vrancken. Toch is Merlen veel meer dan dat, benadrukt Sebaoui. "Hij heeft ook een heel goed inzicht. Het is een heerlijke speler om naar te kijken en om mee te trainen en te werken."