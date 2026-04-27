Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

De rode kaart voor Killian Sardella bleef ook na afloop van de topper tussen RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise hét gespreksonderwerp. Opvallend: ook bij Union zelf klonk er twijfel over de zwaarte van de beslissing.

De fase speelde zich net voor rust af, toen Sardella met het hoofd in de buurt kwam van Guilherme Smith. Scheidsrechter Jasper Vergoote hield het aanvankelijk bij geel voor beide spelers, maar greep na tussenkomst van de VAR alsnog naar rood.

Bij Anderlecht zorgde die beslissing voor veel frustratie, maar de Brusselaars kregen steun uit onverwachte hoek. Union-verdediger Christian Burgess toonde zich opvallend mild in zijn analyse van het moment.

“Voor mij mocht het gerust bij geel gebleven zijn", stelde Burgess na de wedstrijd. “Ik zag er eigenlijk weinig in, maar de VAR blijkbaar wel.”

Christian Burgess vond rood voor Sardella overdreven

Volgens Burgess had de beslissing ook een impact op het verloop van de wedstrijd. “Die rode kaart haalde voor mij toch wel de flow uit de match. Dat is jammer, want het was een leuke partij om te spelen.”

De Engelsman benadrukte bovendien dat hij liever onder gelijke omstandigheden speelt. “Ik speel veel liever elf tegen elf. Het is ook jammer voor die jongen dat hij er zo vroeg af moest", klonk het begripvol richting Sardella.



Toch gaf Burgess toe dat het numerieke overwicht Union in de kaart speelde. “Het heeft ons zeker geholpen", besloot hij. Met een man meer trok Union de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe en zette het de 1-3-eindstand op het bord.