Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Westerlo keek zaterdagavond al vroeg tegen een moeilijke opdracht aan na een rode kaart voor Emin Bayram. Issame Charaï begreep die beslissing allerminst en vond dat de wedstrijd daardoor veel te snel werd gekraakt.

KVC Westerlo heeft zaterdagavond met 2-4 verloren van Antwerp in eigen huis. Met een rode kaart voor Emin Bayram begon de thuisploeg al bijzonder slecht aan de wedstrijd, al viel er wel wat te zeggen over die kaart.

Vincent Janssen ging gretig neer na een licht contact met Bayram waarop de ref eerst geel trok. Pas na een VAR-interventie veranderde die gele kaart in een rode. Westerlo-trainer Issame Charaï begreep de ingreep van de videoref absoluut niet.

"Na de zevende minuut was er een heel licht contact bij de controle van Janssen naar de buitenkant. Ik denk dat de scheidsrechter daar de juiste beslissing had genomen op het veld. Dan begrijp ik niet goed wat de VAR beslist op dat moment", vertelde hij na afloop bij DAZN.

"Het is heel licht. Ik begrijp dat je een fout geeft, maar Janssen had zijn contact al gemaakt en ging naar de buitenkant. Het was geen duidelijke scoringskans. Voor mij was de wedstrijd volledig kapotgemaakt na 7 minuten spelen."

Toch besluit Charaï op een positieve noot. "Het was niet de makkelijkste wedstrijd maar ik wil toch positief eindigen omdat we in de tweede helft karakter toonden. De invallers hebben ongelooflijk hard gewerkt en we wonnen de tweede helft met 2-1, wat ook niet onbelangrijk is."

LIVE: Gent probeert, Club Brugge nog altijd op voorsprong

14:03
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

