"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

OH Leuven heeft een erg bleek optreden neergezet tegen Charleroi. Felice Mazzù spaarde zijn woorden niet in het interview na de match.

Bij de start van deze Play-offs was Felice Mazzù duidelijk: OHL zou sommige spelers hun kans geven, andere spelpatronen uitproberen, maar tegelijk het werk van de vaste basisspelers respecteren om het behoud veilig te stellen.

De eerste match tegen Standard was van een degelijk niveau, en ook in Genk pakte de ploeg een punt. Maar na vijf wedstrijden is de conclusie hard: OHL is de enige ploeg die nog niet gewonnen heeft en de voorlaatste plaats van Charleroi staat intussen al op zes punten.

Tegen Charleroi brachten de Leuvenaars vandaag een bedroevende prestatie. Mohamed Koné moest twee keer ingrijpen op stilstaande fasen, maar het geheel was vooral in de eerste helft erg pover. Charleroi trof bovendien twee keer de paal.

Mazzù draait er niet omheen

De twee wissels die Felice Mazzù al bij de rust doorvoerde, verrieden zijn ontevredenheid. Na de wedstrijd bevestigde hij zijn teleurstelling bij DAZN: "We waren beschamend. Ja, we speelden tien goede minuten in de tweede helft, maar net dan slikken we een goal. De zege van Charleroi is verdiend. We hebben geen enkele eer getoond, dat is onaanvaardbaar."

Harde woorden: "Ook al hebben we niets meer om voor te spelen, we moeten iets anders laten zien. Er was een gebrek aan wilskracht", klaagde Mazzù, die zijn ploeg over de hele wedstrijd zag stranden op... 0,19 expected goals.

Lees ook... Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

OHL moet reageren om een seizoenseinde in mineur te vermijden: "We horen thuis in deze Europe Play-offs. We mogen niet vergeten wat we gedaan hebben om uit de play-downs te raken. Er is onbewust verslapping ingeslopen. Ik ga met de clubleiding samenzitten om te kijken welke beslissingen we nemen voor de volgende wedstrijden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
OH Leuven

Meer nieuws

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

18:00
2
LIVE: Antwerp al na één helft klaar in 't Kuipke Live

LIVE: Antwerp al na één helft klaar in 't Kuipke

21:49
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

22:00
2
🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

21:40
Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

20:13
"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

21:00
1
Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

20:30
🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

20:00
"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

19:00
Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

19:45
'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

19:00
1
"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

18:30
Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

17:30
1
'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

16:30
Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

17:00
9
Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

16:00
3
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

15:00
'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

15:30
4
Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

14:30
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

14:15
1
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

14:00
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

13:30
2
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Analyse

Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

13:00
2
Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

12:00
2
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

12:40
Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

12:20
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

11:40
16
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

11:20
8
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

11:10
De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

11:00
Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

10:30
Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

10:00
Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

09:30
2
Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

09:00
Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

08:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven 0-2 Charleroi
KRC Genk 1-1 Standard
Westerlo 0-3 Antwerp

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Westerlo - Antwerp: 0-3 TIGERMANIA TIGERMANIA over Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot" TIGERMANIA TIGERMANIA over "Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij Allé Maurice Allé Maurice over KRC Genk - Standard: 1-1 UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven wittekoppeke wittekoppeke over KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Pé_1 Pé_1 over Waar blijft Geoffry Hairemans? Joseph Oosting legt het uit Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved