"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

OH Leuven heeft een erg bleek optreden neergezet tegen Charleroi. Felice Mazzù spaarde zijn woorden niet in het interview na de match.

Bij de start van deze Play-offs was Felice Mazzù duidelijk: OHL zou sommige spelers hun kans geven, andere spelpatronen uitproberen, maar tegelijk het werk van de vaste basisspelers respecteren om het behoud veilig te stellen.

De eerste match tegen Standard was van een degelijk niveau, en ook in Genk pakte de ploeg een punt. Maar na vijf wedstrijden is de conclusie hard: OHL is de enige ploeg die nog niet gewonnen heeft en de voorlaatste plaats van Charleroi staat intussen al op zes punten.

Tegen Charleroi brachten de Leuvenaars vandaag een bedroevende prestatie. Mohamed Koné moest twee keer ingrijpen op stilstaande fasen, maar het geheel was vooral in de eerste helft erg pover. Charleroi trof bovendien twee keer de paal.

Mazzù draait er niet omheen

De twee wissels die Felice Mazzù al bij de rust doorvoerde, verrieden zijn ontevredenheid. Na de wedstrijd bevestigde hij zijn teleurstelling bij DAZN: "We waren beschamend. Ja, we speelden tien goede minuten in de tweede helft, maar net dan slikken we een goal. De zege van Charleroi is verdiend. We hebben geen enkele eer getoond, dat is onaanvaardbaar."

Harde woorden: "Ook al hebben we niets meer om voor te spelen, we moeten iets anders laten zien. Er was een gebrek aan wilskracht", klaagde Mazzù, die zijn ploeg over de hele wedstrijd zag stranden op... 0,19 expected goals.



Lees ook... Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven›

OHL moet reageren om een seizoenseinde in mineur te vermijden: "We horen thuis in deze Europe Play-offs. We mogen niet vergeten wat we gedaan hebben om uit de play-downs te raken. Er is onbewust verslapping ingeslopen. Ik ga met de clubleiding samenzitten om te kijken welke beslissingen we nemen voor de volgende wedstrijden."