De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Aernout Van Lindt
Een heel ander rapport dan nog niet zo lang geleden voor Standard, dat deze vrijdag zonder problemen zijn Europese licentie én die voor de Jupiler Pro League (D1A) heeft gekregen. Stamnummer 16 blijft wel onderworpen aan een maandelijkse controle, maar houdt zich daar tot dusver perfect aan.

Het verdict van de Licentiecommissie bevestigt het goede nieuws dat al in de lucht hing voor Standard Luik. De Rouches kregen zowel hun Europese licentie als hun licenties voor D1A en D1B voor het seizoen 2026-2027.

Zoals al in de beslissing van vorig seizoen werd vermeld, stond de Luikse club wel onder maandelijkse controle van haar rekeningen. "De Licentiecommissie benadrukt dat deze opvolging tot op vandaag nauwgezet door de club werd gerespecteerd", klinkt het in het rapport over stamnummer 16.

Standard blijft onder toezicht, maar respecteert dat tot nog toe perfect

Die opvolging én de verplichting om absoluut alle betalingsbewijzen door te sturen blijven ook volgend seizoen van kracht, gezien "de huidige situatie van de club en de zoektocht naar nieuwe investeerders, de aanzienlijke verliezen die de club de voorbije seizoenen geleden heeft, het negatieve netto-werkkapitaal van de club op 31 december 2025 en het begrote verlies voor het huidige en het komende seizoen."

Over het toekennen van de proflicentie aan Standard geeft de Commissie ook uitleg. "Alle verschuldigde en opeisbare bedragen uit arbeidsovereenkomsten (lonen, premies, opzeggingsvergoedingen, voordelen van alle aard, ...) werden betaald aan de spelers, zowel aan wie nog onder contract staat als aan wie intussen vertrokken is. Ook alle bedragen inzake sociale zekerheid (RSZ) en bedrijfsvoorheffing werden betaald."

Bovendien is er "geen achterstal op het vlak van btw, werden alle premies voor de groepsverzekering betaald, werden alle premies voor de arbeidsongevallenverzekering regelmatig betaald, is er geen achterstal tegenover de Federatie en werden alle bedragen die verschuldigd zijn voor de huur van het voetbalstadion betaald. De club voldoet op dit moment aan artikel P5.1 tot en met 8 van het bondsreglement en engageert zich om daaraan te blijven voldoen gedurende het hele seizoen 2026-2027."

Zoektocht naar investeerders vermeld in het rapport van de Commissie

Het gaat dus om een duidelijk ander rapport dan nog niet zo lang geleden het geval was voor Standard. Op het einde van het verslag wordt ook een element rond de zoektocht naar investeerders aangehaald. "Bij de licentieaanvraag voor het seizoen 2025-2026 bevond de club zich in een verkoopproces. In die context had de vennootschap ACAP (ACM DELEGATE LLC) de controle over de voetbalgroep van 777 Partners/Nutmeg overgenomen."

"In mei 2025 werd de bv SDL Holding opgericht, met aan het hoofd de CEO van de club, Giacomo Angelini. Vervolgens werd een verkoopakkoord gesloten met de vennootschap ACAP (ACM Delegate LLC) om alle aandelen van de club die zij bezat over te nemen. Die operatie ging gepaard met een kapitaalverhoging."

"Parallel, in het kader van die operatie, heeft SDL Holding een financieringsmechanisme (Revolving Credit Facility) opgezet met ACM Delegate, waardoor de club via haar nieuwe aandeelhoudersstructuur kan genieten van een lening. In die context is de club momenteel op zoek naar investeerders en heeft zij daarover alle nodige toelichtingen gegeven", verzekert de Licentiecommissie.

