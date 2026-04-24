Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Club Brugge trekt voor de volgende match in de Champions' Play-offs naar KAA Gent. Het is uitkijken welke ontvangst Ivan Leko in de Planet Group Arena zal krijgen.

Leko van Gent naar Club Brugge

In december verliet Ivan Leko als een dief in de nacht KAA Gent om trainer te worden van Club Brugge. Uiteindelijk werd hij opgevolgd door Rik De Mil en die doet het meer dan behoorlijk bij de Buffalo’s.

Het is uitkijken welke ontvangst Leko zal krijgen in de Planet Group Arena. Voor de meeste fans van KAA Gent lijkt het echter al lang niet meer zo’n groot issue dan eind vorig jaar, zo blijkt nu.

“Niet alle supporters waren zo wild van Leko. Zijn passage was zo kort dat hij niet veel heeft opgebouwd, noch heeft nagelaten. En met Rik De Mil zijn we er beter uitgekomen”, klinkt het bij Filip Raes, voorzitter van de supportersfederatie, aan Het Nieuwsblad.

Beter af met Rik De Mil

Ook bij supportersvereniging Tribune 7 wil men er niet veel woorden aan vuil maken. “We hebben geen gevoel meer bij die man”, aldus Wim Vanbiervliet. “Op de voorstelling van het boek voor ons 125-jarig bestaan stond hij daar lachend op het podium naast de voorzitter. Een paar weken stak hij diezelfde voorzitter een mes in de rug.”

De komst van Rik De Mil heeft duidelijk veel goedgemaakt. “Ook onder Leko hebben wij verschrikkelijke matchen gespeeld. We hebben het gevoel dat er nu een betere coach voor de groep staat. Leko laat ons koud.”