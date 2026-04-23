Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

Union SG heeft in het Dudenpark deze jaargang nog maar twee keer punten laten liggen in de competitie. Dat was begin december tegen KAA Gent en eind april tegen ... KAA Gent. Toeval of toch niet helemaal?

Union SG kan dan toch nog punten verliezen. Voor de tweede keer dit seizoen heeft het punten laten liggen in eigen huis tegen KAA Gent. Beide ploegen schieten weinig op met het 0-0 gelijkspel, Club Brugge is de lachende derde.

De eerste helft was niet meteen denderend van de Brusselaars. Een sterke Davy Roef hield onder meer Biondic dan weer van een doelpunt na de rust. En als een van die ballen binnengaat, dan is het natuurlijk weer een heel ander verhaal.

Voetbal blijft een geluksspel

Toegegeven: voetbal is en blijft een spel waarbij een geluksfactor en een toevalsfactor een rol speelt. Tegen STVV had Union SG ook punten kunnen laten liggen deze Champions' Play-offs en Club Brugge kwam tegen STVV ook goed weg bijvoorbeeld.

In een titelstrijd kan elk detail van belang zijn. Bij Royal Antwerp FC zijn ze nog steeds lyrisch over een afstandsknal van Toby Alderweireld die er even goed nooit had ingezeten, bij Manchester City hetzelfde over Vincent Kompany.

Aan de coach ligt het niet (per se)

Het is ook opvallend: Rik De Mil kwam met een plan aan de aftrap op bezoek bij Union SG, waarbij hij Duverne in de ploeg schoof en naast drie man centraal achterin ook met twee 'verdedigende' backs ging spelen.



Araujo en Duverne, dat is een andere insteek dan Araujo en Skoras - de winger speelde nu zelfs wat hoger, boven Duverne. Het heeft zeker de aanvalsgolven van Union SG deels kunnen neutraliseren, al waren er wel kansen na de rust voor Union SG.

De vorige keer dat KAA Gent een gelijkspelletje wist te halen op bezoek bij Union SG, was dat nog onder Ivan Leko. Die kwam toen ook met een plan en dat was er ook eentje met drie centrale verdedigers in de ploeg.

De weken daarvoor waren de Buffalo's nog vaak met vier verdedigers aan de aftrap gekomen, dus hij ging zich toen wel enigszins aanpassen aan het systeem van Union. Enkele dagen later trok hij naar Club Brugge, de rest is geschiedenis.

Timing is everything?

Toch zijn er mogelijk wel een aantal zaken die het niet meteen toeval maken dat Union SG tegen een tegenstander als KAA Gent niet weet te winnen. Zo is er misschien wel iets te zeggen over de timing van de wedstrijd.

Deze keer betrof het een midweekwedstrijd tussen twee heel belangrijke wedstrijden voor de Brusselaars: een duel thuis tegen Club Brugge en een duel op bezoek bij RSC Anderlecht. Dan lijkt een match tegen Gent misschien een tussendoortje.

De vorige keer was er een moeilijke bekerwedstrijd geweest voor de Unionisten tegen Zulte Waregem én stond er een duel tegen Olympique Marseille in de Champions League voor de boeg. Ook dan denk je dat KAA Gent thuis misschien wel moet lukken?

Temeer het de vijf wedstrijden ervoor nooit punten had laten liggen tegen de Buffalo's. Meer zelfs: sinds Union terug op het hoogste niveau speelt, hebben ze nog nooit verloren van KAA Gent. Dat is nu ook niet gebeurd, maar het puntenverlies voelt wel zeer zuur.