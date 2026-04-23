Analyse Waarom het (geen) toeval is dat KAA Gent opnieuw punten afsnoept van Union in het Dudenpark

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Union SG heeft in het Dudenpark deze jaargang nog maar twee keer punten laten liggen in de competitie. Dat was begin december tegen KAA Gent en eind april tegen ... KAA Gent. Toeval of toch niet helemaal?

Union SG kan dan toch nog punten verliezen. Voor de tweede keer dit seizoen heeft het punten laten liggen in eigen huis tegen KAA Gent. Beide ploegen schieten weinig op met het 0-0 gelijkspel, Club Brugge is de lachende derde.

De eerste helft was niet meteen denderend van de Brusselaars. Een sterke Davy Roef hield onder meer Biondic dan weer van een doelpunt na de rust. En als een van die ballen binnengaat, dan is het natuurlijk weer een heel ander verhaal.

Voetbal blijft een geluksspel

Toegegeven: voetbal is en blijft een spel waarbij een geluksfactor en een toevalsfactor een rol speelt. Tegen STVV had Union SG ook punten kunnen laten liggen deze Champions' Play-offs en Club Brugge kwam tegen STVV ook goed weg bijvoorbeeld.

In een titelstrijd kan elk detail van belang zijn. Bij Royal Antwerp FC zijn ze nog steeds lyrisch over een afstandsknal van Toby Alderweireld die er even goed nooit had ingezeten, bij Manchester City hetzelfde over Vincent Kompany.

Aan de coach ligt het niet (per se)

Het is ook opvallend: Rik De Mil kwam met een plan aan de aftrap op bezoek bij Union SG, waarbij hij Duverne in de ploeg schoof en naast drie man centraal achterin ook met twee 'verdedigende' backs ging spelen.

Araujo en Duverne, dat is een andere insteek dan Araujo en Skoras - de winger speelde nu zelfs wat hoger, boven Duverne. Het heeft zeker de aanvalsgolven van Union SG deels kunnen neutraliseren, al waren er wel kansen na de rust voor Union SG.

De vorige keer dat KAA Gent een gelijkspelletje wist te halen op bezoek bij Union SG, was dat nog onder Ivan Leko. Die kwam toen ook met een plan en dat was er ook eentje met drie centrale verdedigers in de ploeg.

De weken daarvoor waren de Buffalo's nog vaak met vier verdedigers aan de aftrap gekomen, dus hij ging zich toen wel enigszins aanpassen aan het systeem van Union. Enkele dagen later trok hij naar Club Brugge, de rest is geschiedenis.

Timing is everything?

Toch zijn er mogelijk wel een aantal zaken die het niet meteen toeval maken dat Union SG tegen een tegenstander als KAA Gent niet weet te winnen. Zo is er misschien wel iets te zeggen over de timing van de wedstrijd.

Deze keer betrof het een midweekwedstrijd tussen twee heel belangrijke wedstrijden voor de Brusselaars: een duel thuis tegen Club Brugge en een duel op bezoek bij RSC Anderlecht. Dan lijkt een match tegen Gent misschien een tussendoortje.

De vorige keer was er een moeilijke bekerwedstrijd geweest voor de Unionisten tegen Zulte Waregem én stond er een duel tegen Olympique Marseille in de Champions League voor de boeg. Ook dan denk je dat KAA Gent thuis misschien wel moet lukken?

Temeer het de vijf wedstrijden ervoor nooit punten had laten liggen tegen de Buffalo's. Meer zelfs: sinds Union terug op het hoogste niveau speelt, hebben ze nog nooit verloren van KAA Gent. Dat is nu ook niet gebeurd, maar het puntenverlies voelt wel zeer zuur.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG
Rik De Mil

Meer nieuws

Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale

16:30
2
12:00
7
11:00
3
16:15
16:00
4
13:30
11
15:30
15:15
15:00
14:00
14:20
14:15
22:25
13:15
2
12:20
13:00
12:41
2
11:40
5
11:20
10:00
31
09:25
12
10:30
09:30
8
08:40
09:00
26
08:00
2
08:20
07:42
22
07:00
07:20
23:50
10
06:30
23:25
22:45
23:00
12
22:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 4
Union SG Union SG 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 6-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 0-2 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FELIX25 FELIX25 over Overtreedt DAZN de wet voor opvallende primeur tijdens bekerfinale? FELIX25 FELIX25 over Opvallende reactie van Leko na 6-1 roept vragen op, Vandenbempt heeft vermoeden FELIX25 FELIX25 over Minister haalt hard uit naar DAZN na opvallend nieuws over bekerfinale Andreas2962 Andreas2962 over Italië in plaats van Iran tegen Rode Duivels? Waanzinnig voorstel duikt op Andreas2962 Andreas2962 over Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers Andreas2962 Andreas2962 over Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig JaKu JaKu over 🎥 Is dit niet te streng? KV Mechelen blijft verbijsterd achter na rode kaart tegen Club Brugge Lewmax Lewmax over "Die gaan alle truken van de foor bovenhalen": oud-speler laat licht schijnen op Patro-Beerschot The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 🎥 Had KAA Gent hier een strafschop voor moeten krijgen tegen Union SG? Max Dean is heel duidelijk Swakke25 Swakke25 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved