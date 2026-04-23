Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

FC Barcelona heeft woensdagavond niet alleen punten laten liggen, maar ook twee zware opdoffers geïncasseerd. Hansi Flick zag João Cancelo en Lamine Yamal allebei geblesseerd uitvallen.

FC Barcelona zit met grote zorgen dit seizoenseinde. De Catalanen speelden woensdagavond tegen Celta de Vigo maar bleven vooral met een hoop kleerscheuren achter. Coach Hansi Flick houdt zijn hart vast.

Na zo'n 20 minuten begon de miserie voor Barcelona. Bij een gelijke stand greep João Cancelo naar zijn rechterknie. Al snel werd duidelijk dat de flankverdediger niet meer verder kon. Hij ging noodgedwongen naar de kant.

Flick ziet zorgen plots opstapelen rond Cancelo en Lamine Yamal

Zorgen voor Portugal zo kort voor het WK, maar ook voor Barça dat de landstitel wil binnen hengelen. Alleen werd het verder in de eerste helft nog een heel stuk erger voor de thuisploeg...

Na 40 minuten spelen zette Lamine Yamal zich achter de bal bij een strafschop. De 18-jarige aanvaller verzilverde zijn poging maar greep snel naar de hamstring. Ook hij ging noodgedwongen naar de kant.


Barcelona-coach Flick zit met de handen in het haar terwijl Spanje bang afwacht met oog op het WK. We weten allemaal welke impact een zware hamstringblessure kan hebben. Kevin De Bruyne miste er ook een groot deel van het seizoen door.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Celta De Vigo
Lamine Yamal
Joao Pedro Cavaco Cancelo

Meer nieuws

🎥 Maximale druk: Charles De Ketelaere beleeft pijnlijke hoofdrol in bekerdrama van Atalanta

07:20
'Barcelona-top reisde speciaal naar Zwitserland om formele gesprekken over speler van Club Brugge te starten'

06:30
Anderlecht-bestuurders hebben knoop doorgehakt: Géén transfer of contract, maar deze cruciale positie is dé prioriteit van de nieuwe sportief directeur

07:00
🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot Reactie

23:50
3
"Hebben we twee dagen mogen horen": Jackers prikt nu Club weer mag dromen van de titel Reactie

23:25
Club Brugge walst over KV Mechelen in de tweede helft en mag weer dromen van de titel

22:45
Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen'

23:00
12
Club lacht: KAA Gent doet stuntje van reguliere competitie nog eens dunnetjes over op bezoek bij Union SG

22:25
La Gazzetta dello Sport weet het zeker: 'AC Milan heeft alle troeven in handen om Club Brugge-sterkhouder binnen te halen'

22:30
2
Moet Club Brugge op zoek naar een vervanger voor Simon Mignolet? Deze diamant loopt al rond op Jan Breydel

22:00
2
Heeft Club Brugge goud in handen? We doken in de archieven om te kijken hoe het de Youth League-toppers van Anderlecht van destijds is vergaan

21:40
1
'Feyenoord neemt beslissing over de toekomst van Raheem Sterling in Rotterdam'

21:20
De dubbele agenda van DAZN: Dit is dé echte reden waarom mediabedrijf plots wél de Jupiler Pro League wil blijven uitzenden

21:00
Taravel praat met Anderlecht-sterkhouder voor cruciale wedstrijd: "Ik heb mijn mening gegeven en hij de zijne"

20:40
Staat Cristiano Ronaldo binnenkort met zijn zoon op het veld? 'Deze club wil Cristiano Junior een kans geven in A-kern'

20:20
Lucky Number Seven? Deze zeven héél straffe stoten heeft Vincent Kompany verwezenlijkt bij Bayern München

20:00
Is dertig miljoen euro niet meer genoeg? 'Steenrijke club meldt zich bij Club Brugge voor Christos Tzolis'

19:40
5
Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes'

19:20
6
Radja Nainggolan ziet maar één trainer voor Anderlecht: "Met de spelers die de club heeft..."

19:00
2
Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

18:40
'Bakayoko open voor transfer naar Premier League: dit is de afkoopsom'

18:20
KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

18:10
OFFICIEEL Club uit de Challenger Pro League neemt afscheid van kapitein

18:00
Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst Reactie

17:15
7
Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

17:40
OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem"

17:30
5
Verdedigen als kinderen? Vanderbiest spreekt klare taal over kritiek

17:20
📷 'Uit beeld bij Rode Duivels: club uit Serie A heeft miljoenen klaar voor Belg'

17:00
Ligt het aan Anderlecht of aan Bertaccini? Luc Nilis maakt rekening van spits

16:30
1
De underdog van de Europe Play-offs? Charleroi-coach Kohnen houdt ambitie levend

16:15
Nainggolan heeft een heel duidelijke boodschap voor de fans van Patro Eisden

16:00
1
Steven Defour wijst transfer van Genksterkhouder af: "Hoger mikken"

15:30
1
Westerlo-coach Issame Charaï haalt na zege in Leuven vooral één speler naar voren

15:15
OFFICIEEL KAA Gent zet samenwerking met speler stop

15:00
1
FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee?

14:40
3
🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen?

14:20
22

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 33
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 2-3 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 2-1 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 0-1 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 1-0 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 19:00 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 21:30 Villarreal Villarreal

Nieuwste reacties

We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Club Brugge - KV Mechelen: 6-1 RememberLierse RememberLierse over Union SG - KAA Gent: 0-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 Eén op twaalf in de play-offs: Vanderbiest legt pijnpunt van KV Mechelen bloot trivece trivece over FC Luik begint te dromen van 1A: maar is dat echt een goed idee? Geert66 Geert66 over Mats Rits hoeft niét te zoeken naar een nieuwe club: 'Deze Belgische club verwelkomt middenvelder met open armen' Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Toch een verlengd verblijf bij Antwerp? Matchwinnaar Scott spreekt zich uit over zijn toekomst JaKu JaKu over WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Bekijk de beelden: moest doelman Leysen van OHL hiervoor rood krijgen? Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Antwerp heeft eerste zomeraanwinst beet: 18-jarige maar wel bedoeld als basisspeler Goro Goro over Serie A in rep en roer: 'Zeventig profvoetballers van Italiaanse topclubs verdacht van deelname aan illegale seksfeestjes' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved