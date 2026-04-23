Paniek bij Barcelona: grote zorgen na blessures van twee sterspelers

FC Barcelona heeft woensdagavond niet alleen punten laten liggen, maar ook twee zware opdoffers geïncasseerd. Hansi Flick zag João Cancelo en Lamine Yamal allebei geblesseerd uitvallen.

FC Barcelona zit met grote zorgen dit seizoenseinde. De Catalanen speelden woensdagavond tegen Celta de Vigo maar bleven vooral met een hoop kleerscheuren achter. Coach Hansi Flick houdt zijn hart vast.

Na zo'n 20 minuten begon de miserie voor Barcelona. Bij een gelijke stand greep João Cancelo naar zijn rechterknie. Al snel werd duidelijk dat de flankverdediger niet meer verder kon. Hij ging noodgedwongen naar de kant.

Flick ziet zorgen plots opstapelen rond Cancelo en Lamine Yamal

Zorgen voor Portugal zo kort voor het WK, maar ook voor Barça dat de landstitel wil binnen hengelen. Alleen werd het verder in de eerste helft nog een heel stuk erger voor de thuisploeg...

Na 40 minuten spelen zette Lamine Yamal zich achter de bal bij een strafschop. De 18-jarige aanvaller verzilverde zijn poging maar greep snel naar de hamstring. Ook hij ging noodgedwongen naar de kant.



Barcelona-coach Flick zit met de handen in het haar terwijl Spanje bang afwacht met oog op het WK. We weten allemaal welke impact een zware hamstringblessure kan hebben. Kevin De Bruyne miste er ook een groot deel van het seizoen door.