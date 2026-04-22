KRC Genk is gewaarschuwd: "Willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal"

KVC Westerlo ruikt zijn kans in de Europe Play-offs en deelt voorlopig zelfs de leiding met KRC Genk. Andreas Jungdal voelt dat er iets moois in de lucht hangt, al blijft hij tegelijk op zijn hoede.

KVC Westerlo staat momenteel samen met KRC Genk aan de leiding van de Europe Play-offs. De Kemphanen wonnen op het veld van OH Leuven (0-2) terwijl de Limburgers punten lieten liggen tegen Charleroi (1-1).

Bij Westerlo voelt iedereen dat het kan. Ze willen graag nog eens Europees voetbal naar de Kempen brengen. "De honger is groot en we willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal", zegt Andreas Jungdal bij Het Nieuwsblad.

Andreas Jungdal voelt geloof groeien bij Westerlo richting Europees ticket

Er moet nog veel gespeeld worden, maar de druk ligt in ieder geval bij Genk. De Smurfen zijn topfavoriet en maken er ieder seizoen hun eerste doelstelling van om Europees voetbal te behalen. Voor Westerlo moet niets en mag alles.

Jungdal liet zich verder ook uit over zijn toekomst bij de club. "Of ik dan nog bij Westerlo zal voetballen? Ik ben op dit moment niet met mijn toekomst bezig. Mijn focus ligt voor 100 procent op Westerlo en in deze fase is het belangrijk om bescheiden te blijven."



"Iedere wedstrijd is nu belangrijk. Maar als ploeg zijn we ervan overtuigd dat we dit tot een goed eind kunnen brengen", besluit Jungdal. Zaterdag neemt hij het met Westerlo op tegen Antwerp.