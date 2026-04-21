Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt
| 2 reacties
Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RC Strasbourg beleefde donderdag een historische Europese avond. De Fransen kwamen met een heuse remontada tegen Mainz en mogen zich zo opmaken voor de halve finales van de Conference League. Met dank ook aan een Belgische briljant: Diego Moreira.

De 2-0 uit de heenwedstrijd in Duitsland werd helemaal rechtgezet: 4-0 werd het in Straatsburg. In de halve finales mogen ze het nu opnemen tegen Rayo Vallecano, waardoor ze niet kansloos zijn om de finale te halen.

Uitzonderlijke avond voor Straatsburg en Diego Moreira

"Het was een uitzonderlijke avond", vertelde Rode Duivel Diego Moreira na afloop al. Ook de analisten waren vol lof voor wat zich donderdagavond afspeelde. In 90 Minutes was het zelfs het allereerste item van de aflevering.

"Ik wil erbij zijn in de halve finale. Mainz is belachelijk gemaakt, die konden het tempo niet aan", aldus Filip Joos in zijn analyse. Met daarna ook heel wat lof voor Rode Duivel Diego Moreira, die een prima wedstrijd speelde.

Diego Moreira was subliem volgens Filip Joos

"Diego Moreira was subliem ... Als we die niet meenemen naar het WK ... Hij speelde op rechtsbuiten, maar waarom ook niet daar? De energie, hij moet er echt bij zijn. Is er één speler die die ongebreidelde passie uitstraalt?"


Steven Defour pikte in: "Als polyvalente speler kan je hem meenemen, want hij kan zowel links als rechts overweg." Ook Wesley Sonck is vol lof voor werkethiek van Moreira, ook bij de beloften van de Rode Duivels. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Strasbourg
België
Diego Moreira

Meer nieuws

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

19:00
Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

18:40
Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

18:00
Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

18:20
David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

David Hubert met dubbele opsteker voor clash met KAA Gent: waarom het toch opletten is voor de Buffalo's

17:40
Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

Europees kampioen met verleden bij Cercle Brugge wordt naar de uitgang geduwd: terugkeer een optie?

17:20
RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

RSC Anderlecht droomt: Romelu Lukaku moet zware boete betalen, relatie met Napoli nog meer op de spits?

15:30
Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

Eindelijk eens meer dan 13 minuten voor groeibriljant KAA Gent: Rik De Mil legt opvallende keuze uit

17:00
Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

Partner van Tessa Wullaert neemt heel belangrijke beslissing

15:15
1
'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

'Verschillende Belgische clubs gaan concurrentie aan voor interessante winger'

16:00
1
Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

Vanhaezebrouck werpt deze piste op tafel voor Rode Duivels: "Je hebt zo iemand nodig"

13:30
7
Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

Schokkend en droef nieuws: 19-jarige speler ernstig gewond na steekpartij

15:00
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
1
Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

14:40
1
Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge

14:20
4
Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

Belgische club komt met statement na chaos voor supporters: "Meerdere feiten roepen vragen op"

14:00
Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

Ondanks alle miserie: dit is het mooiste moment van Dewaest tijdens zijn periode bij KRC Genk

13:45
Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
2
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

12:00
10
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
7
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
2
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
1
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

10:30
1
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
1
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
6
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
3
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
1
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
25

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing Geert66 Geert66 over Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..." Impala Impala over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog ontleder ontleder ontleder ontleder over Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal? Geert66 Geert66 over "Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen Goro Goro over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" CringeMedia CringeMedia over Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..." Goro Goro over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank DKMA DKMA over Vandenbempt ziet groot probleem voor Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved