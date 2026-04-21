Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..."

RC Strasbourg beleefde donderdag een historische Europese avond. De Fransen kwamen met een heuse remontada tegen Mainz en mogen zich zo opmaken voor de halve finales van de Conference League. Met dank ook aan een Belgische briljant: Diego Moreira.

De 2-0 uit de heenwedstrijd in Duitsland werd helemaal rechtgezet: 4-0 werd het in Straatsburg. In de halve finales mogen ze het nu opnemen tegen Rayo Vallecano, waardoor ze niet kansloos zijn om de finale te halen.

Uitzonderlijke avond voor Straatsburg en Diego Moreira

"Het was een uitzonderlijke avond", vertelde Rode Duivel Diego Moreira na afloop al. Ook de analisten waren vol lof voor wat zich donderdagavond afspeelde. In 90 Minutes was het zelfs het allereerste item van de aflevering.

"Ik wil erbij zijn in de halve finale. Mainz is belachelijk gemaakt, die konden het tempo niet aan", aldus Filip Joos in zijn analyse. Met daarna ook heel wat lof voor Rode Duivel Diego Moreira, die een prima wedstrijd speelde.

Diego Moreira was subliem volgens Filip Joos

"Diego Moreira was subliem ... Als we die niet meenemen naar het WK ... Hij speelde op rechtsbuiten, maar waarom ook niet daar? De energie, hij moet er echt bij zijn. Is er één speler die die ongebreidelde passie uitstraalt?"



Steven Defour pikte in: "Als polyvalente speler kan je hem meenemen, want hij kan zowel links als rechts overweg." Ook Wesley Sonck is vol lof voor werkethiek van Moreira, ook bij de beloften van de Rode Duivels.