Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia heeft met heel wat toppers samengewerkt, maar over Radja Nainggolan spreekt de bondscoach van de Rode Duivels nog altijd met veel bewondering. De Fransman blikt terug op hun succesvolle periode bij AS Roma.

Garcia vol lof over Nainggolan

In een gesprek met Het Nieuwsblad haalt Rudi Garcia herinneringen op aan zijn samenwerking met Radja Nainggolan. De huidige bondscoach van België zag de middenvelder uitgroeien tot een van de sterkhouders van AS Roma.

"Radja, wat een speler", klinkt het vol bewondering. Garcia prijst vooral de veelzijdigheid van de voormalige Rode Duivel. "Ik zag zelden een voetballer met zo'n ongelofelijke trap, atletisch vermogen en zo'n snelle recuperatie." Volgens de Fransman beschikte Nainggolan over kwaliteiten die hem op het hoogste niveau bijzonder waardevol maakten.

Belangrijke schakel bij Roma

Garcia blikt ook terug op de succesvolle periode bij Roma, waar de club twee keer vicekampioen van Italië werd. Aanvankelijk vormden Miralem Pjanic, Daniele De Rossi en Kevin Strootman het vaste middenveld.

Toen Strootman door blessures uitviel, kwam Nainggolan de Italiaanse ploeg versterken. Garcia zag meteen zijn meerwaarde van de versterking. "Hij was krachtig, maar voetbalde ook spontaan. Alsof hij op de speelplaats stond." Die ongedwongen manier van voetballen maakte volgens de trainer een groot verschil voor het elftal.

Ook de keerzijde

Garcia beseft dat Nainggolan misschien nog meer uit zijn carrière had kunnen halen. "Je kan zeggen dat Nainggolan een nog grotere carrière had gemaakt als hij professioneler had geleefd."

Lees ook... Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Toch wil de bondscoach dat niet alleen negatief bekijken. Volgens hem maakte die zorgeloze houding ook deel uit van het karakter van de middenvelder en droeg die bij aan zijn unieke stijl op het veld.

Ook over Nainggolans levensstijl is Garcia open. "Natuurlijk wist ik dat Radja rookte. Maar zolang hij presteerde op het veld, vond ik dat niet erg", besluit hij. De lofzang van Garcia toont aan dat Nainggolan, ondanks zijn aparte imago, bij zijn voormalige trainer nog steeds een bijzondere plaats inneemt.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Tunesië
Rudi Garcia
Radja Nainggolan

Meer nieuws

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

16:54
Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

14:15
📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

12:57
‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

17:00
Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

20:19
2
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

09:57
Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

13:30
5
OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

14:55
‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

16:20
Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

07:00
Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

11:30
Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

15:40
Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

09:00
2
Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

05/06
22
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

09:45
Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

10:30
4
Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

09:45
3
Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

21:04
1
‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

08:30
28
‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

07:30
1
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

05/06
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

05/06
7
WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

23:34
Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

23:18
1
'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

22:43
Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

22:00
3
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

05/06
1
'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

20:38
2
En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

18:30
28
Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

19:36
16
'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

19:09
3
Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

18:00
1
"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

05/06
31
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

05/06
Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

05/06
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

05/06
9

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

groeneglorie groeneglorie over Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen Soloria Soloria over ‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’ Soloria Soloria over België - Tunesië: 5-0 William Wallace William Wallace over Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans JaKu JaKu over Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan JaKu JaKu over 'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League' IRush IRush over Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland Andreas2962 Andreas2962 over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’ Pogi Pogi over Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved