Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

Rudi Garcia heeft met heel wat toppers samengewerkt, maar over Radja Nainggolan spreekt de bondscoach van de Rode Duivels nog altijd met veel bewondering. De Fransman blikt terug op hun succesvolle periode bij AS Roma.

Garcia vol lof over Nainggolan

In een gesprek met Het Nieuwsblad haalt Rudi Garcia herinneringen op aan zijn samenwerking met Radja Nainggolan. De huidige bondscoach van België zag de middenvelder uitgroeien tot een van de sterkhouders van AS Roma.

"Radja, wat een speler", klinkt het vol bewondering. Garcia prijst vooral de veelzijdigheid van de voormalige Rode Duivel. "Ik zag zelden een voetballer met zo'n ongelofelijke trap, atletisch vermogen en zo'n snelle recuperatie." Volgens de Fransman beschikte Nainggolan over kwaliteiten die hem op het hoogste niveau bijzonder waardevol maakten.

Belangrijke schakel bij Roma

Garcia blikt ook terug op de succesvolle periode bij Roma, waar de club twee keer vicekampioen van Italië werd. Aanvankelijk vormden Miralem Pjanic, Daniele De Rossi en Kevin Strootman het vaste middenveld.

Toen Strootman door blessures uitviel, kwam Nainggolan de Italiaanse ploeg versterken. Garcia zag meteen zijn meerwaarde van de versterking. "Hij was krachtig, maar voetbalde ook spontaan. Alsof hij op de speelplaats stond." Die ongedwongen manier van voetballen maakte volgens de trainer een groot verschil voor het elftal.

Ook de keerzijde

Garcia beseft dat Nainggolan misschien nog meer uit zijn carrière had kunnen halen. "Je kan zeggen dat Nainggolan een nog grotere carrière had gemaakt als hij professioneler had geleefd."



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Toch wil de bondscoach dat niet alleen negatief bekijken. Volgens hem maakte die zorgeloze houding ook deel uit van het karakter van de middenvelder en droeg die bij aan zijn unieke stijl op het veld.

Ook over Nainggolans levensstijl is Garcia open. "Natuurlijk wist ik dat Radja rookte. Maar zolang hij presteerde op het veld, vond ik dat niet erg", besluit hij. De lofzang van Garcia toont aan dat Nainggolan, ondanks zijn aparte imago, bij zijn voormalige trainer nog steeds een bijzondere plaats inneemt.