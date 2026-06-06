Reactie Rode Duivel kan tijdens WK ineens naar huis moeten: "Dat is een optie ja"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Rode Duivel kan tijdens WK ineens naar huis moeten: "Dat is een optie ja"
Foto: © photonews

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Brandon Mechele heeft zijn kandidatuur voor een basisplaats op het WK nog wat extra kracht bijgezet. De verdediger van Club Brugge speelde een solide wedstrijd in de 5-0-zege tegen Tunesië en ziet de Rode Duivels met veel vertrouwen richting de Verenigde Staten vertrekken.

"Het was een fantastische week", blikte Mechele terug na de oefencampagne. "Eerst dat sterke resultaat in Kroatië en nu deze overwinning tegen Tunesië. We hebben weinig weggegeven en kunnen met een goed gevoel vertrekken."

De verdediger zag bovendien een hechte groep aan het werk. "De teamgeest zit heel goed. We hebben goed getraind en twee sterke wedstrijden gespeeld. Iedereen komt met iedereen overeen en dat zag je ook op het veld."

Ngoy heeft enorme kwaliteiten

Mechele vormde tegen Tunesië centraal achterin een duo met Nathan Ngoy en dat beviel hem uitstekend. "Ik ben vooral blij dat ik gespeeld heb. Het was de eerste keer dat we samen stonden, maar het voelde alsof we al veel vaker hadden samengespeeld. Nathan heeft enorme kwaliteiten: hij is atletisch, agressief in de duels en ook voetballend sterk. Hij kan alleen nog maar beter worden."

Met de afwezigheid van Zeno Debast in de eerste WK-wedstrijden lijkt de strijd om een basisplaats achterin nog volledig open te liggen. Mechele hoopt alvast dat zijn prestatie Garcia aan het denken heeft gezet. "Of ik dicht bij een basisplaats sta? Dat zullen we volgende week zien. Ik denk dat ik een goede wedstrijd gespeeld heb. Ik probeer me elke dag te tonen aan de bondscoach en ik hoop dat ik hem vandaag overtuigd heb."

Eerste kindje tijdens WK voor Mechele?

Naast het sportieve avontuur wacht er voor Mechele deze zomer mogelijk nog een bijzonder moment. Zijn vrouw is namelijk uitgerekend op 15 juli, exact tijdens de slotfase van het WK. "Het kan morgen de laatste keer zijn dat we met twee zijn", glimlachte hij. "Ze zeggen dat een eerste kindje meestal wat later komt, dus daar hoop ik op. Maar natuurlijk zit het in je achterhoofd."

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Mocht de bevalling plaatsvinden terwijl België nog op het WK actief is, dan sluit Mechele niets uit. Ook vlug terugkeren uit de VS niet. "Dat is een optie. We zullen moeten bekijken in welke fase van het toernooi we zitten en hoe de situatie is. Het is afwachten, maar vooral iets heel moois om naar uit te kijken."

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