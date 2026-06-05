Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

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De Rode Duivels zijn in volle voorbereiding op hun uitwuifwedstrijd tegen Tunesië. De Belgen willen voor eigen volk met een goed gevoel afsluiten, voordat ze afreizen naar de Verenigde Staten voor het serieuze werk. Rudi Gacrai houdt voor het toernooi iets achter de hand.

Het was duidelijk een oefenwedstrijd die we te zien kregen tegen Kroatië in Rijeka. Toch was het zeer interessant om te kijken hoe de Belgen tactisch voor de dag kwamen. Rudi Garcia had namelijk gekozen voor een driemansverdediging tegen de Kroaten.

Onana achterin

Amadou Onana werd zowaar achterin geposteerd. Volgens Garcia heeft de middenvelder van Aston Villa alles om ook in de defensie zijn plan te trekken. "Amadou heeft alle kwaliteiten om daar te spelen. Het voordeel, wanneer hij daar speelt, is dat we stap voor stap een hybride ploeg kunnen worden: met hem kunnen we achterin met drie verdedigen en anders aanvallen", verklaarde de bondscoach aan RTBF.

Onana zette een solide prestatie neer en toonde dat hij dus meer is dan de speler die we vooralsnog zagen in het shirt van de Rode Duivels. Hij speelde naast Arthur Theate en Nathan Ngoy. Terwijl de verdediging van de Belgen vroeger vaak omschreven werd als de achilleshiel van het elftal, stond ze nu wél goed.

Weinig kansen weggegeven

Heel veel kansen werden er niet weggegeven. En als het dan toch eens nodig was, konden we rekenen op een fenomenale Thibaut Courtois. Die hield ex-ploegmaat Luka Modric met een topsave bijvoorbeeld van de gelijkmaker.

Wat blijkt: de Belgen hadden het experiment op training al eens ingeoefend. "Tegen Kroatië hebben we op het veld gebracht waar we al in maart op getraind hadden, maar waarvoor de VS niet de ideale tegenstander bleek", wordt Garcia geciteerd door Het Nieuwsblad op zijn vrijdagse persbabbel. Iets wat ook Youri Tielemans na de wedstrijd tegen Kroatië al bevestigde aan VTM.

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Offensief kan het nog beter

Tegen de Verenigde Staten speelde België in maart achterin met (van rechts naar links) Meunier-Mechele-Debast-De Cuyper. Met vier achterin dus. Tegen Mexico waren dat Castagne-De Winter-Ngoy-De Cuyper. Onana speelde tegen de VS op het middenveld. Tegen Kroatië gooide Garcia alles dus dooreen. Met succes. Defensief dan. Over de aanval was hij nog niet 100% tevreden.

"Defensief zat het goed, offensief kunnen we nog beter in dat systeem. Maar we hebben in ieder geval iets achter de hand voor op het WK." Garcia lijkt dus verschillende plannen te hebben voor het toernooi. Dat staat in schril contrast met Domenico Tedesco, die toch regelmatig kritiek kreeg op tactische keuzes die hij maakte tijdens zijn ambstermijn bij de Duivels.

Met vier achterin tegen Tunesië

Iedereen herinnert zich bijvoorbeeld nog de wedstrijd tegen Frankrijk op het EK van 2024. Dat was een duel waarin België niet uitging van eigen kracht en zich duidelijk aanpaste aan Frankrijk. Met een bloedeloze pot voetbal én de uitschakeling tot gevolg. 

Garcia ziet de zaken duidelijk anders, maar zal tegen Tunesië toch teruggrijpen naar een beproefd recept.  "Tegen Tunesië spelen we echter met vier achterin. Daar werken we al anderhalf jaar op en dat systeem beheersen we goed. Het wordt interessant om te zien hoe we omschakelen van het ene systeem naar het andere."

Een aanvallende instelling

Wij zijn even benieuwd als de bondscoach. Als de Belgen tegen Tunesië opnieuw met succes overschakelen - deze keer naar een viermansverdediging -kunnen ze zich tegen sterkere landen op het WK misschien wel aanpassen, maar toch een systeem spelen waar ze mee vertrouwd zijn. En zo sta je toch al meteen met een andere (meer aanvallende) instelling aan de aftrap.

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