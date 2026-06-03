Op het WK te zien? Bondscoach Rudi Garcia legt opvallende zet uit na overwinning tegen Kroatië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Op het WK te zien? Bondscoach Rudi Garcia legt opvallende zet uit na overwinning tegen Kroatië
Foto: © photonews

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Amadou Onana als centrale verdediger: een test waar we niet echt op hadden gerekend. Die heeft zijn vruchten afgeworpen en zou België kunnen helpen uit te groeien tot een hybride ploeg. Rudi Garcia gaf na het laatste fluitsignaal zijn mening over die vernieuwing.

Met Amadou Onana naast Arthur Theate en Nathan Ngoy probeerde Rudi Garcia dinsdagavond in Rijeka tijdens de oefenwedstrijd van de Rode Duivels een tactische innovatie. Een test die zijn vruchten afwierp; de speler van Aston Villa kan een goede individuele prestatie worden aangerekend, België hield de nul en won in Kroatië. Na de wedstrijd kwam bondscoach Rudi Garcia terug op die keuze bij RTBF.

"Amadou heeft alle kwaliteiten om daar te spelen. Het voordeel, wanneer hij daar speelt, is dat we stap voor stap een hybride ploeg kunnen worden: met hem kunnen we achterin met drie verdedigen en anders aanvallen", legde de Fransman uit.

"Dat maakt het ook mogelijk om, wanneer hij op het middenveld speelt, indien nodig naar drie achterin te schakelen. We hebben het gedaan, hij heeft het gedaan, en we zijn ons ervan bewust dat we het kunnen, en met kwaliteit. Het is ook nog een extra tactisch wapen waarvan we gebruik kunnen maken."

Met Amadou Onana kan België een hybride ploeg worden

Voor het overige leverde België een degelijke prestatie in Kroatië, met een vroege treffer van Youri Tielemans en de beslissing van Romelu Lukaku in het slot. De Duivels toonden dat ze wel degelijk als outsiders voor dit WK mogen worden beschouwd, net zoals Kroatië, dat dus thuis werd geklopt.

"Er valt de jongens niet veel te verwijten. We zijn misschien in het begin van de tweede helft een beetje teruggezakt, maar ik denk dat het tactisch heel goed was", besluit de bondscoach.

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Terug in België nemen de Duivels het op 6 juni in Brussel op tegen Tunesië, vooraleer naar de Verenigde Staten te vertrekken. Die laatste oefenwedstrijd kan de gelegenheid zijn om die vernieuwing, die behoorlijk goed werkte, opnieuw te zien.

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