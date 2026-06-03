‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’

Christian Burgess is op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn afscheid bij Union SG. De ervaren verdediger wordt al aan verschillende clubs gelinkt en ook in België lijkt zijn naam op de nodige belangstelling te kunnen rekenen.

Burgess beschikbaar na vertrek bij Union

Met het aangekondigde vertrek van Christian Burgess komt een opvallende naam op de transfermarkt. De 34-jarige Engelsman groeide de voorbije jaren uit tot een van de boegbeelden van Union SG en speelde een belangrijke rol in de opmars van de Brusselse club naar de Belgische top.

Door zijn ervaring, leiderschap en winnaarsmentaliteit is het niet verrassend dat verschillende clubs zijn situatie van dichtbij volgen. Burgess beschikt bovendien nog altijd over een aanzienlijke marktwaarde. Volgens Transfermarkt wordt die momenteel op ongeveer twee miljoen euro geschat.

KRC Genk ziet kwaliteiten in verdediger

In de podcast van Het Belang van Limburg werd de naam van Burgess ook gelinkt aan KRC Genk. Trainer Nicky Hayen kreeg de vraag of de verdediger een interessante optie zou kunnen zijn voor de Limburgers.

“Het is wel een type speler wat we kunnen gebruiken: een winnaar, irritante speler op het veld maar een aangename mens ernaast”, stelde Hayen. Daarmee benadrukte hij vooral de persoonlijkheid en mentaliteit van de verdediger, eigenschappen die vaak worden genoemd wanneer ploegmaats en tegenstanders over Burgess spreken.

Hayen ging zelfs nog een stap verder. “Het is een type speler die je liever in je ploeg hebt dan dat je er tegen moet spelen”, klonk het veelzeggend.





Twijfels over sportieve match

Toch lijkt een transfer naar Genk allerminst vanzelfsprekend. Hayen liet verstaan dat hij verwacht dat Burgess andere plannen heeft voor zijn toekomst. “Ik denk dat hij andere plannen heeft dan naar KRC Genk te komen, anders was hij wel bij Union SG gebleven”, aldus de trainer.

Daarnaast rijst de vraag of de ervaren verdediger perfect zou passen binnen de speelstijl van Genk. Burgess excelleert vooral in een goed georganiseerde defensie, terwijl Genk doorgaans hoger speelt en meer ruimte achter de verdediging laat. Dat vraagt andere kwaliteiten van centrale verdedigers.

Financieel aantrekkelijk buitenland lonkt

Hoewel Belgische clubs ongetwijfeld hun interesse zullen tonen, lijkt de kans groot dat Burgess kiest voor een financieel interessante uitdaging. De Engelsman heeft zich de voorbije jaren nadrukkelijk in de kijker gespeeld en kan daardoor rekenen op belangstelling uit het buitenland.

Zo werd recent ook het Engelse Middlesbrough genoemd als mogelijke bestemming. De komende weken zullen uitwijzen waar de ervaren verdediger zijn carrière voortzet, maar duidelijk is alvast dat Burgess nog steeds een gegeerde naam is op de transfermarkt.