Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Een van de belangrijkste gezichten van het succesverhaal van Union Saint-Gilloise slaat een nieuwe weg in. Christian Burgess zal de Brusselse landskampioen deze zomer verlaten. De Engelse verdediger beschikt over een aflopend contract en heeft beslist niet in te gaan op het voorstel van de club

Daarmee komt een einde aan een samenwerking die zes jaar duurde en waarin Burgess uitgroeide tot een absolute publiekslieveling en een van de symbolen van de heropleving van Union.

Van Portsmouth naar clubicoon

Toen Burgess in 2020 de overstap maakte van Portsmouth naar het Dudenpark, kon niemand vermoeden welke impact hij zou hebben op de geschiedenis van de club. De robuuste centrale verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde achterin en speelde een sleutelrol in de promotie naar de Jupiler Pro League in 2021.

In totaal kwam de 34-jarige Engelsman liefst 262 keer in actie voor Union. Daarmee behoort hij tot de spelers die het moderne succesverhaal van de Brusselaars van dichtbij hebben meegemaakt én mee vorm hebben gegeven.

Prijzenkast stevig gevuld

Burgess maakte alle grote momenten van Union in de voorbije jaren mee. Na de promotie volgden verschillende sterke seizoenen op het hoogste niveau, waarin de Brusselaars zich opnieuw tussen de Belgische topclubs nestelden.

De verdediger hielp Union bovendien aan twee Belgische Bekers en beleefde in 2025 het absolute hoogtepunt van zijn carrière. Toen slaagde de Brusselse club erin om voor het eerst in negentig jaar opnieuw landskampioen te worden. Een historische prestatie waarin Burgess als leider van de defensie een cruciale rol speelde.

Sinds afgelopen seizoen droeg hij bovendien de aanvoerdersband, wat zijn status binnen de spelersgroep nog eens onderstreepte.

Laatste pionier vertrekt

Het afscheid van Burgess heeft ook een symbolische betekenis. Eerder kondigde Guillaume François al het einde van zijn carrière aan. Daardoor verdwijnt nu ook de laatste speler uit de kern die in 2021 mee de titel in de Challenger Pro League veroverde en zo de basis legde voor de wederopstanding van Union.

De club neemt dus afscheid van een generatie spelers die de spectaculaire opmars van tweede klasse naar de Belgische top mee mogelijk maakte.

Union bereidt toekomst voor

Dat Union rekening hield met een mogelijk vertrek van Burgess, bleek al op de transfermarkt. Vorige week versterkten de Brusselaars zich met de ervaren Japanse verdediger Nikki Havenaar, die overkomt van het Oostenrijkse SV Ried.

Toch zal het vervangen van Burgess niet eenvoudig worden. Zijn ervaring, leiderschap en verbondenheid met de club maakten hem veel meer dan alleen een verdediger.

Met zijn vertrek sluit Union een bijzonder hoofdstuk af. Zes jaar lang stond Christian Burgess mee aan de basis van een van de mooiste verhalen uit het Belgische voetbal. Van promotie naar eerste klasse tot een historische landstitel: de Engelsman schreef mee geschiedenis in het Dudenpark. Zijn afscheid betekent dan ook veel meer dan het vertrek van een speler alleen. Het is het einde van een tijdperk.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

