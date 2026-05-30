Zakaria El Ouahdi ziet groot verschil tussen Thorsten Fink en Nicky Hayen (en spreekt over transfer)

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Het seizoen van Genk kende heel wat hoogte- en dieptepunten, maar volgens Zakaria El Ouahdi was de trainerswissel van afgelopen winter wel degelijk een belangrijk kantelpunt. De Marokkaanse international ziet grote verschillen tussen de aanpak van Thorsten Fink en die van zijn opvolger Nicky Hayen.


Tegelijk liet hij verstaan dat hij na een sterk seizoen mogelijk klaar is voor een transfer.  El Ouahdi steekt niet onder stoelen of banken dat de huidige coach een andere dynamiek in de groep heeft gebracht.

Hayen laat spelers veel harder werekn

"Er zijn na de trainerswissel echt dingen veranderd", legt hij uit in HBvL. "Onder Thorsten Fink hadden we soms de neiging om te veel te schommelen in onze prestaties. We speelden goed voetbal, maar het werd soms ook voorspelbaar."

Volgens de rechtsachter ligt het grootste verschil in de intensiteit waarmee gewerkt wordt. "Nicky Hayen zit veel dichter op de spelers. Hij vraagt meer discipline en meer betrokkenheid van iedereen. Maar dat hoort ook bij topsport. Wij zijn professionele atleten en zulke zaken moet je respecteren."

Waar Genk onder Fink vaak probeerde wedstrijden te controleren via balbezit en verzorgd combinatievoetbal, ziet El Ouahdi vandaag een veel directere ploeg. "Ons spel is verticaler geworden. We spelen sneller vooruit en met meer intensiteit. Onder Fink werd het soms wat te traag. Tegenstanders begonnen te weten wat er ging komen. Nu proberen we sneller pijn te doen."

Ook zonder bal merkt hij een duidelijke evolutie. "Conditioneel staan we volgens mij sterker dan aan het begin van het seizoen. Dat zie je vooral wanneer we de bal verliezen. Bij een tegenaanval sprint iedereen terug om de situatie recht te zetten. Die collectieve arbeid zie ik vandaag meer dan vroeger."

Transfer op het juiste moment

Toch beseft El Ouahdi dat de resultaten niet altijd overeenkwamen met dat gevoel van vooruitgang. "Ik begrijp dat mensen vooral naar de punten kijken. Maar voetbal is soms vreemd. Wij hebben wedstrijden gespeeld waarin we beter waren en toch niet wonnen. Dat gebeurt. Je kan niet elke week drie punten pakken."

Intussen duiken steeds meer geruchten op over een zomers vertrek. Verschillende buitenlandse clubs volgen zijn prestaties al geruime tijd en de speler sluit niets uit. "Of ik blijf? Dat is een moeilijke vraag. Eerst wil ik mij concentreren op het WK. Daarna neem ik wat rust en bekijken we alles. Als er geen transfer komt, keer ik met plezier terug naar Genk. Maar misschien is dit ook wel een goed moment om een volgende stap te zetten."

