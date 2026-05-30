Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Canada heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK 2026. Zoals verwacht is Nathan Saliba erbij, net als Promise David, die normaal gezien weer fit zal zijn tegen het WK begint. Een opsteker voor Anderlecht en voor Union SG.

Canada is het laatste land dat zijn selectie van 26 spelers voor het WK 2026 heeft bekendgemaakt. Jesse Marsch, bondscoach van de Canucks (onder meer ex-trainer van RB Salzburg en Leeds United), heeft de namen van de Canadese spelers onthuld die in eigen land voor een stunt moeten zorgen.

Tussen die 26 spelers zitten ook twee Jupiler Pro League-spelers. Voor Nathan Saliba komt dat niet als een (onaangename) verrassing: de moeilijke Champions’ Play-offs van RSC Anderlecht hebben de middenvelder van paars-wit niet van zijn eerste Wereldbeker gehouden. Saliba is pas 22, maar heeft al 13 caps en is intussen een belangrijke pion bij Canada.

Ook Promise David hoort erbij

Rond Promise David was er wél nog even twijfel. De spits van Union Saint-Gilloise miste het einde van de reguliere competitie en de volledige Champions’ Play-offs door een spierblessure aan de heup. Hij hoopte nog terug te keren richting het seizoenseinde, maar uiteindelijk werd er geen risico genomen.

Toch maakte David met 15 goals in 37 wedstrijden over alle competities samen genoeg indruk om een logische keuze te blijven voor Jesse Marsch. De vraag was vooral of hij tijdig fit zou raken: in theorie kan hij begin juni opnieuw aansluiten op training. Dat blijkt voldoende om mee te mogen naar het WK.





Ook andere oude bekenden uit de Pro League zitten in de selectie: Tajon Buchanan (ex-Club Brugge, Villarreal), Jonathan David (ex-KAA Gent, Juventus) en Cyle Larin (ex-Zulte Waregem, Mallorca) zijn er ook bij.

Ex-spelers Gent, Club Brugge en Zulte Waregem maken ook de dienst uit

Een kleine verrassing is er wel: ondanks een zware blessure die hem mogelijk het hele toernooi aan de kant houdt, heeft Jesse Marsch toch Alphonso Davies geselecteerd, de aanvoerder van Canada. De Bayern München-speler liep begin deze maand een hamstringblessure op en kende een seizoen dat werd verstoord door verschillende kwetsuren en terugvallen.

Canada, een van de gastlanden, komt op het WK 2026 uit in groep B en neemt het op tegen Bosnië-Herzegovina (12/06 in Toronto), Qatar (18/06 in Vancouver) en Zwitserland (24/06 in Vancouver). Kan het thuisland stunten en een paar rondes verder komen?

