Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Opsteker voor spelers Anderlecht én Union SG: laatste WK-selectie bol van de Belgische links

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Canada heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK 2026. Zoals verwacht is Nathan Saliba erbij, net als Promise David, die normaal gezien weer fit zal zijn tegen het WK begint. Een opsteker voor Anderlecht en voor Union SG.

Canada is het laatste land dat zijn selectie van 26 spelers voor het WK 2026 heeft bekendgemaakt. Jesse Marsch, bondscoach van de Canucks (onder meer ex-trainer van RB Salzburg en Leeds United), heeft de namen van de Canadese spelers onthuld die in eigen land voor een stunt moeten zorgen.

Tussen die 26 spelers zitten ook twee Jupiler Pro League-spelers. Voor Nathan Saliba komt dat niet als een (onaangename) verrassing: de moeilijke Champions’ Play-offs van RSC Anderlecht hebben de middenvelder van paars-wit niet van zijn eerste Wereldbeker gehouden. Saliba is pas 22, maar heeft al 13 caps en is intussen een belangrijke pion bij Canada.

Ook Promise David hoort erbij

Rond Promise David was er wél nog even twijfel. De spits van Union Saint-Gilloise miste het einde van de reguliere competitie en de volledige Champions’ Play-offs door een spierblessure aan de heup. Hij hoopte nog terug te keren richting het seizoenseinde, maar uiteindelijk werd er geen risico genomen.

Toch maakte David met 15 goals in 37 wedstrijden over alle competities samen genoeg indruk om een logische keuze te blijven voor Jesse Marsch. De vraag was vooral of hij tijdig fit zou raken: in theorie kan hij begin juni opnieuw aansluiten op training. Dat blijkt voldoende om mee te mogen naar het WK.

Ook andere oude bekenden uit de Pro League zitten in de selectie: Tajon Buchanan (ex-Club Brugge, Villarreal), Jonathan David (ex-KAA Gent, Juventus) en Cyle Larin (ex-Zulte Waregem, Mallorca) zijn er ook bij.

Ex-spelers Gent, Club Brugge en Zulte Waregem maken ook de dienst uit

Een kleine verrassing is er wel: ondanks een zware blessure die hem mogelijk het hele toernooi aan de kant houdt, heeft Jesse Marsch toch Alphonso Davies geselecteerd, de aanvoerder van Canada. De Bayern München-speler liep begin deze maand een hamstringblessure op en kende een seizoen dat werd verstoord door verschillende kwetsuren en terugvallen.

Canada, een van de gastlanden, komt op het WK 2026 uit in groep B en neemt het op tegen Bosnië-Herzegovina (12/06 in Toronto), Qatar (18/06 in Vancouver) en Zwitserland (24/06 in Vancouver). Kan het thuisland stunten en een paar rondes verder komen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

12:30
Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie?

11:00
2
Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

09:30
2
Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

12:00
WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

10:45
1
Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

10:00
Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

Frank Belmans spreekt de ambitie uit van Hoogstraten VV voor volgend seizoen

10:45
Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

10:30
5
Rode Duivels op hun nummer gezet

Rode Duivels op hun nummer gezet

08:40
'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

09:00
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”

08:05
7
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

06:45
26
KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?”

07:30
9
‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

‘Geen goed nieuws over transfer voor Rayana Bounida’

21:40
1
Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels De derde helft

Samson & Marie maken WK-lied met twee straffe ex-Rode Duivels

23:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Bounida - Sandra - Himpe

21:40
Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

Krijgen Vanaken en Mechele wel speelminuten op het WK?

22:30
4
Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

Jeugdproduct Anderlecht, Union SG en Lierse heeft nieuwe uitdaging beet

20:30
Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

Toby Alderweireld doet boekje open over zijn financiën: genoeg om te rentenieren?

21:20
‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

‘Speler uit JPL is amper 2,5 miljoen euro waard, maar zeker 10 clubs willen hem’

22:00
📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

21:00
5
Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

20:00
4
📷 ‘Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer’

📷 ‘Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer’

19:30
Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

Deze waanzinnige bonus krijgen PSG-spelers bij CL-winst, Dembélé spreekt met de pers

19:00
Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

Portugese Torreense mag Europa in na bekerstunt, al krijgt sprookje niet helemaal mooi vervolg

18:30
Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee

18:00
2
Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

Opmerkelijk verhaal: concurrenten in dezelfde reeks, maar wel bruidsjongen op huwelijk

17:45
Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

Barrageduel om Europa begint al met discussie naast het veld: De Mil en Hayen reageren op lastige situatie

17:30
1
🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

🎥 Bruny Nsimba richt zich tot de Standard-fans

17:00
De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'

De grote terugkeer zal plaatsvinden: 'Real Madrid en Mourinho hebben akkoord'

16:29
Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

16:00
15
Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

Leandro Trossard krijgt wel heel mooie woorden te horen: "Alleen maar goeds over hem te zeggen"

15:30
Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

Arteta doet anders: Arsenal laat niets aan het toeval over voor Champions League-finale

15:00
KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk

14:30
5
Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

14:00
Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

Peter Vandenbempt fileert seizoen van Club Brugge ondanks landstitel

13:30
31

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen” Pogi Pogi over Havenaar... pour remplacer Christian Burgess à l'Union ? "Nous avons pris des engagements mutuels" JaKu JaKu over Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht Union 60 Union 60 over Après Bart Verhaeghe, Ivan Leko trouve un accord avec la justice dans l'Opération "Mains Propres" JaKu JaKu over Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck JaKu JaKu over Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar Stefaan_82 Stefaan_82 over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse” What the Frog What the Frog over KAA Gent mikt hoog de komende jaren: “Waar we binnen vijf jaar gaan staan?” Soloria Soloria over Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats' Goro Goro over Sibierski maakt haast voor nieuwe coach Anderlecht, Hasi opnieuw een optie? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved