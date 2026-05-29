Genk dreigt met acht afwezigen naar Gent te trekken: Hayen heeft plan klaar

Brandon Morren, voetbaljournalist
KRC Genk trekt zondag met flink wat zorgen naar Gent voor de barragematch om Europees voetbal. Nicky Hayen mist meerdere sterkhouders, maar wil met zijn gehavende groep nog één keer alles geven.

KRC Genk neemt het zondag op tegen KAA Gent in een barrageduel voor Europees voetbal te behalen. De Limburgers zijn in normale omstandigheden altijd favoriet, maar de spelerskern heeft ferme klappen gekregen.

Yaimar Medina, Zakaria El Ouahdi, Junya Ito en Joris Kayembe zijn er niet bij omdat ze al zijn opgeëist voor het WK. Coach Nicky Hayen moet het dus zonder zijn WK-gangers doen, maar zit ook met een hoop geblesseerden.

Hayen moet puzzelen met gehavend Genk

Konstantinos Karetsas en Matte Smets zijn sowieso out. Het Belang van Limburg meldt vrijdag dat Noah Adedeji-Sternberg heeft meegetraind, waardoor hij mogelijk alsnog op het wedstrijdblad zou kunnen verschijnen. Maar in het slechtste geval moet Hayen zelfs acht(!) pionnen missen: Mujaid Sadick trainde apart met een ingepakt been en is onzeker voor de clash met Gent.

"We doen er alles aan om zoveel mogelijk spelers klaar te stomen voor Gent", zegt Hayen bij HBvL. "Zondag gaan we nog één keer alles geven. Opnieuw voor een uitverkocht uitvak, dat zorgt voor extra motivatie. We hebben vorige week voor rust getoond dat er zeker nog energie in de tank zit."

"In de kleedkamer voel je ook dat iedereen Europa in wil. We hebben de play-offs aangevat als een toernooi. In play-off 2 hebben we het ticket voor de finale geboekt, zondag moet de kers op de taart worden gezet", gaat de Genkse trainer verder.

Jongeren kunnen kansen krijgen in beslissende barragematch

Een aantal jongere spelers trainen nu mee, omwille van de vele afwezigen. "Enkelen van hen zullen ook in de wedstrijdkern zitten", geeft Hayen nog aan. "De afwezigheid van sommige spelers schept kansen voor anderen. Bij KAA Gent zullen ze mogelijk opportuniteiten zien in onze situatie, zij spelen ook thuis en komen uit play-off 1. Maar wij gaan tonen dat we koste wat kost naar de Conference League willen."

