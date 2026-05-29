Udinese neemt duidelijke beslissing over Christian Kabasele

Christian Kabasele blijft nog wat langer in Italië. De 35-jarige Belgische verdediger heeft zijn contract bij Udinese verlengd tot juni 2027. Een mooie blijk van vertrouwen na zijn sterke seizoen in de Serie A.

Drie doelpunten dit seizoen

Ook dit seizoen stond Kabasele er weer. De verdediger kwam 30 keer in actie in de Serie A en maakte zelfs drie goals. Degelijke prestaties bij een club die na een rustiger seizoen dan de vorige jaren in de eerste helft van het klassement eindigde.

Voor hij zich in de Serie A in de kijker speelde, deed Kabasele heel wat ervaring op in zijn carrière. Opgeleid bij Eupen, speelde hij voor KV Mechelen, Genk en Ludogorets, voor hij in 2023 bij Watford belandde. In de Premier League kende hij zijn beste jaren.

In 2018 piekte zijn marktwaarde op negen miljoen euro. Vandaag ligt dat cijfer een stuk lager (800.000 euro), maar Kabasele blijft tonen dat hij een betrouwbare en ervaren speler is. Zijn profiel valt in de smaak in een competitie die zo veeleisend is als de Serie A.

In de preselectie van Rudi Garcia

De verdediger zat overigens ook in de preselectie van Rudi Garcia met het oog op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij haalde uiteindelijk de definitieve lijst van 26 spelers niet, maar liet wel weten dat hij beschikbaar blijft als België hem tijdens het toernooi nodig heeft.





Slechts twee caps

Kabasele telt twee caps bij de Rode Duivels. In november 2016 speelde hij de volledige wedstrijd tegen Nederland, gevolgd door een volledige match tegen Japan in november 2017 in het Jan Breydelstadion in Brugge. Op het WK 2018 kwam hij niet in actie.