Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?
Het seizoen zit erop in de Jupiler Pro League. Zondag is er nog de wedstrijd tussen KAA Gent en KRC Genk voor het laatste Europese ticket, maar we kunnen toch alvast verder kijken dan dat en al eens terugblikken op het seizoen. En ook uw inbreng is daarbij van grote waarde met ons team van het jaar.

Wie het laatste Europese ticket zal pakken? Daarvoor is het nog wachten tot zondagavond. Maar alle andere geheimen van de Jupiler Pro League zijn ondertussen ontrafeld. En daarbij zijn heel wat spelers ook van groot belang geweest voor hun diverse clubs.

En dus geven we u graag 'de macht' om aan de slag te gaan met een 'Team van het seizoen'. Welke elf spelers maakten op u de meeste indruk dit seizoen? We starten van een klassieke 4-4-2, maar u kan de opstellingen uiteraard ook aanpassen naar hartenlust naar de opstelling die voor u het meest logisch lijkt.

Stel zelf je dreamteam samen

Helemaal onderaan het artikel zal u een elftal vinden, waar u dus naar hartenlust kan aan gaan sleutelen alvorens uw 'Dreamteam' samen te stellen. Deze feature is nieuw, dus als u technische problemen hebt kan u dat laten weten in de reacties en/of e-mailen.

We willen u niet meteen gaan sturen in de rechtstreekse zin van het woord, maar per positie toch al wat dingen opperen op basis van onze elftallen van de week, die we 40 speeldagen lang minitieus aan u hebben voorgeschoteld. 

Doelman

In doel is de man met de meeste clean sheets Kjell Scherpen. Hij kreeg daarvoor een prijs op de Pro League-awards. Toch is hij niet de man die dit seizoen bij ons het vaakst opviel, daarvoor komen een aantal anderen in aanmerking. 

Denk maar aan Nozawa van Antwerp, Mignolet van Club Brugge en (vooral) Davy Roef van KAA Gent. Zonder hem hadden de Buffalo's geen Champions' Play-offs gespeeld - hij werd dan ook verkozen tot Buffalo van het seizoen.

Verdediging

In de verdediging laten we het compleet aan u of u kiest voor drie dan wel vier mensen centraal achterin. Zowel bij Club Brugge (Seys, Ordonez, Mechele) als bij Union SG (Sykes, MacAllister, Burgess) hebben we heel wat betrouwbare pionnen zien acteren.

De verdediging van Union SG bleek dit seizoen de moeilijkst te bekampen. Er waren al de clean sheets, maar in het algemeen kregen de Brusselaars heel weinig kansen tegen - laat staan doelpunten. Afgelopen seizoen zagen we ook de ontbolstering van onder meer Matties Volckaert bij KAA Gent.

Middenveld

Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken en Raphaël Onedyika - of gezien de play-offs toch Hugo Vetlesen? Club Brugge is niet onlogisch kampioen geworden in de Jupiler Pro League. Maar ook het middenveld van Union SG mocht er met Van der Perren, Schoofs en El Hadj zeker zijn. Of kiest u voor Ito of een andere metronoom van STVV? Of speelt u op de verrassing met metronoom Erenbjerg?

Aanval

Tresoldi werd topschutter, Tzolis werd assistenkoning en tweede in het topschuttersklassement. Een man of 7-8 van Club Brugge in uw droomelftal? Het mag, want wij leggen geen restricties op qua maximaal aantal van elke ploeg.

Maar er waren natuurlijk wel nog een paar aanvallers die het zeker niet slecht deden. Goto kwam helemaal tot wasdom bij STVV, er was Thorgan Hazard die voor veel statistieken zorgde op de flank, er was Nacho Ferri die klaar lijkt voor een topclub, ... U mag het allemaal kiezen. Doe het hieronder! 

Team of the Season 2025-2026

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

