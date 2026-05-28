Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Wat je laat zien op training en op een wedstrijd? Het is niet bij elke speler hetzelfde. Zo zijn de fans van KAA Gent boos op Wilfried Kanga, maar coach Rik De Mil is zeer blij met hoe hij zich op training presenteert. Er zijn nog voorbeelden in die categorie.

“Neen, Kanga gaat geen standbeeld krijgen in Gent. Ik vond het eigenlijk wel pijnlijk, want iedereen in de tribune was al aan het hopen dat hij die penalty zou missen in de laatste thuiswedstrijd. Ik vroeg het ook aan Mbaye Leye wat het met hem is.”

“Het is een pijnlijke situatie voor hem. Ze applaudisseren als hij eraf gehaald wordt. Hij heeft een soort arrogantie over zich dat het hem niet echt boeit, maar zoiets moet hem toch raken?”, vroeg Olivier Deschacht zich af in Ongefilterd.

Supporters KAA Gent moeten het ontgelden

Stijn Stijnen was zeer kritisch voor de supporters van KAA Gent: “Dat is echt heel mooi, applaus geven tegen je eigen speler. Kanga heeft persoonlijkheid en karakter. Een strafschop missen? Dat kan gebeuren. Hij wilde die nemen, terwijl er veel zijn die het niet zouden durven doen.”

“Je moet zo’n speler verdedigen, punt. Er is niets verkeerd mee. Misschien hebben de andere spelers van Gent wat meer grinta en arrogantie nodig. Dan zouden de prestaties van KAA Gent misschien wat beter zijn. Hoe ze hem behandelen, dat heeft niets meer met support te maken.”

Sandy Martens de beste ooit op training volgens Stijn Stijnen

Ook Diakhon kreeg de voorbije weken nog weinig kansen: “Supporters van Club Brugge pikken er ook iemand uit als ze hem niet moeten hebben. Als ik naar het verleden van Club Brugge kijk, dan zie ik spelers als Laurent Ciman, Sandy Martens en Brian Priske die weinig goed konden doen.”





“Je voelt dat als speler. Bij Priske en Ciman was de mentaliteit heel goed en toch werden ze er uitgepikt. Sandy Martens lag misschien aan zijn verleden bij Gent. Hij heeft wel een heel mooie carrière gehad en op training was hij het beste wat ik ooit gezien heb. Dat was wereldniveau op training, onwaarschijnlijk wat die kon. Hij ging gebukt onder prestatiedruk.”