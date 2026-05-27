Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Het afscheid van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht dreigt in mineur te eindigen. Na een rode kaart en kritiek van supporters lijkt een transfer naar Lens steeds dichterbij.

Moeilijk afscheid bij Anderlecht

De laatste weken van Hazard bij Anderlecht verliepen bijzonder moeizaam. De voormalige Rode Duivel kreeg in zijn afscheidsmatch een rode kaart en moest ook fluitconcerten van de eigen fans incasseren. Volgens analist Alexandre Teklak symboliseert Hazard voor veel supporters het tegenvallende seizoen van paars-wit.

“In combinatie met die uitsluiting en de fluitconcerten is dit een moeilijk einde van het seizoen voor hem”, zegt Teklak in La Dernière Heure. “Hij belichaamt voor de supporters van Anderlecht het mislukte seizoen.”

Toch vindt de analist dat Hazard niet alles kan worden verweten. “Hem een gebrek aan inzet verwijten zou onrechtvaardig zijn, want hij is een grote professional”, klinkt het.

Op weg naar Lens

Het vertrek van Hazard lijkt ondertussen zo goed als zeker. Volgens Franse en Belgische media trekt de aanvallende middenvelder naar RC Lens, waar een contract voor twee seizoenen op hem wacht.

Daarmee kiest Hazard opnieuw voor het buitenland, nadat hij eerder al uitkwam voor clubs als Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund en PSV Eindhoven.





Technisch geen gelijke

Ondanks de kritiek blijft Teklak lovend over de kwaliteiten van Hazard. “Op technisch vlak, qua baltoets en het vermogen om de juiste pass te geven, heeft hij geen equivalent in België”, zegt hij.

Volgens de analist heeft Hazard vooral geleden onder de hoge verwachtingen en het onevenwicht binnen de ploeg. “Er zat soms een redderssyndroom bij hem”, legt Teklak uit. “De druk die gepaard ging met zijn talent en salaris heeft tegen hem gewerkt.”

Daarnaast wijst hij erop dat Anderlecht vroeger meer ervaren toppers rond zulke spelers had lopen. “Vroeger had Anderlecht minstens één speler zoals hij in elke linie”, besluit Teklak. En nu was dat totaal niet het geval, met een tegenvallend resultaat tot gevolg. Bij paars-wit hadden ze alles op de beker ingezet, maar dat draaide niet uit zoals verwacht.