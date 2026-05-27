Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4349

Het afscheid van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht dreigt in mineur te eindigen. Na een rode kaart en kritiek van supporters lijkt een transfer naar Lens steeds dichterbij.

Moeilijk afscheid bij Anderlecht

De laatste weken van Hazard bij Anderlecht verliepen bijzonder moeizaam. De voormalige Rode Duivel kreeg in zijn afscheidsmatch een rode kaart en moest ook fluitconcerten van de eigen fans incasseren. Volgens analist Alexandre Teklak symboliseert Hazard voor veel supporters het tegenvallende seizoen van paars-wit.

“In combinatie met die uitsluiting en de fluitconcerten is dit een moeilijk einde van het seizoen voor hem”, zegt Teklak in La Dernière Heure. “Hij belichaamt voor de supporters van Anderlecht het mislukte seizoen.”

Toch vindt de analist dat Hazard niet alles kan worden verweten. “Hem een gebrek aan inzet verwijten zou onrechtvaardig zijn, want hij is een grote professional”, klinkt het.

Op weg naar Lens

Het vertrek van Hazard lijkt ondertussen zo goed als zeker. Volgens Franse en Belgische media trekt de aanvallende middenvelder naar RC Lens, waar een contract voor twee seizoenen op hem wacht.

Daarmee kiest Hazard opnieuw voor het buitenland, nadat hij eerder al uitkwam voor clubs als Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund en PSV Eindhoven.

Technisch geen gelijke

Ondanks de kritiek blijft Teklak lovend over de kwaliteiten van Hazard. “Op technisch vlak, qua baltoets en het vermogen om de juiste pass te geven, heeft hij geen equivalent in België”, zegt hij.

Volgens de analist heeft Hazard vooral geleden onder de hoge verwachtingen en het onevenwicht binnen de ploeg. “Er zat soms een redderssyndroom bij hem”, legt Teklak uit. “De druk die gepaard ging met zijn talent en salaris heeft tegen hem gewerkt.”

Daarnaast wijst hij erop dat Anderlecht vroeger meer ervaren toppers rond zulke spelers had lopen. “Vroeger had Anderlecht minstens één speler zoals hij in elke linie”, besluit Teklak. En nu was dat totaal niet het geval, met een tegenvallend resultaat tot gevolg. Bij paars-wit hadden ze alles op de beker ingezet, maar dat draaide niet uit zoals verwacht.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Alexandre Teklak
Thorgan Hazard

Meer nieuws

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

22:58
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
1
📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

20:08
3
"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

17:05
11
🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

21:00
Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

20:40
2
50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

19:50
8
Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

19:00
"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

18:50
Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

18:45
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
1
Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

17:15
2
Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

18:30
Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

18:00
9
Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

16:00
16
Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

17:30
3
KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

17:30
1
"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

12:20
1
Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

16:15
🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

16:30
Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels Reactie

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

15:15
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
15
Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

14:40
1
Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

14:30
13
OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

13:41
5
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
1
Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

13:15
Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

13:00
Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

09:55
34
Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

12:00
18
Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

11:30
Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

11:40
Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden Analyse

Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

07:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge IXL IXL over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? Demogorgon Demogorgon over Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers' Ratko Svilar Ratko Svilar over Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi? Demogorgon Demogorgon over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst Standard 2.0 Standard 2.0 over Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard? roodwit1880 roodwit1880 over OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat titof161 titof161 over Romelu Lukaku, le "Vincent Kompany de 2018" pour les Diables à la Coupe du monde Jasperd Jasperd over Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Crystal Palace - Rayo Vallecano: 1-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved