Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Nathan De Cat voert een opvallende internationale lijst van Transfermarkt aan. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht wordt hoger ingeschat dan elk ander talent ter wereld in zijn leeftijdscategorie, en dat zet zijn toekomst meteen extra in de schijnwerpers.

België heeft heel wat jonge toptalenten rondlopen in het voetbal. Transfermarkt laat dat nog eens duidelijk zien. Als we gaan kijken naar de duurste spelers ter wereld die 17 jaar oud zijn, of jonger, is de allerduurste speler een Belg.

Anderlecht-talent wordt hoger ingeschat dan iedereen

Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat staat namelijk helemaal bovenaan de lijst. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 25 miljoen euro, geen enkele speler doet beter. De tweede duurste speler van 17 jaar of jonger is Kenneth Eichorn van Hertha Berlin. Max Dowman van Arsenal vult de derde plaats in. Beide jongens zijn 16 jaar oud.

Moncef Zekri van KV Mechelen staat op plaats 19 met een geschatte marktwaarde van 4 miljoen euro. Antwerp-middenvelder Xander Dierckx komt op plaats 34 te staan met een waarde van 2 miljoen euro. De 16-jarige Elie Mbavu van (Jong) Genk heeft een marktwaarde van 1,5 mijloen euro

Andere Belgen in de top 100 zijn Joshua Nga Kana (46, Anderlecht), Jayden Onia (59, Anderlecht), August De Wannemacker (62, Genk), Lucca Brughmans (66, Genk), Alexander De Ridder (68, Anderlecht) en Terry Van de Ven (84, Anderlecht).

Marktwaarde van De Cat zet toekomst extra in de schijnwerpers

De lijst onderstreept vooral hoeveel jong talent er momenteel rondloopt op de Belgische velden. Anderlecht en Genk zijn opvallend sterk vertegenwoordigd, terwijl ook KV Mechelen en Antwerp een speler afleveren. Voor De Cat is de eerste plaats een enorme erkenning, maar tegelijk zou het de druk rond zijn toekomst kunnen verhogen.



Met zijn contract tot 2027 blijft Anderlecht voorlopig in een sterke onderhandelingspositie zitten. Toch lijkt het onvermijdelijk dat de interesse de komende maanden alleen maar zal toenemen. De grote vraag is vooral of De Cat nog minstens één seizoen in Brussel blijft om verder te rijpen.