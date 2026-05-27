Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Brandon Morren
Nathan De Cat voert een opvallende internationale lijst van Transfermarkt aan. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht wordt hoger ingeschat dan elk ander talent ter wereld in zijn leeftijdscategorie, en dat zet zijn toekomst meteen extra in de schijnwerpers.

België heeft heel wat jonge toptalenten rondlopen in het voetbal. Transfermarkt laat dat nog eens duidelijk zien. Als we gaan kijken naar de duurste spelers ter wereld die 17 jaar oud zijn, of jonger, is de allerduurste speler een Belg.

Anderlecht-talent wordt hoger ingeschat dan iedereen

Anderlecht-middenvelder Nathan De Cat staat namelijk helemaal bovenaan de lijst. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 25 miljoen euro, geen enkele speler doet beter. De tweede duurste speler van 17 jaar of jonger is Kenneth Eichorn van Hertha Berlin. Max Dowman van Arsenal vult de derde plaats in. Beide jongens zijn 16 jaar oud.

Moncef Zekri van KV Mechelen staat op plaats 19 met een geschatte marktwaarde van 4 miljoen euro. Antwerp-middenvelder Xander Dierckx komt op plaats 34 te staan met een waarde van 2 miljoen euro. De 16-jarige Elie Mbavu van (Jong) Genk heeft een marktwaarde van 1,5 mijloen euro 

Andere Belgen in de top 100 zijn Joshua Nga Kana (46, Anderlecht), Jayden Onia (59, Anderlecht), August De Wannemacker (62, Genk), Lucca Brughmans (66, Genk), Alexander De Ridder (68, Anderlecht) en Terry Van de Ven (84, Anderlecht).

Marktwaarde van De Cat zet toekomst extra in de schijnwerpers

De lijst onderstreept vooral hoeveel jong talent er momenteel rondloopt op de Belgische velden. Anderlecht en Genk zijn opvallend sterk vertegenwoordigd, terwijl ook KV Mechelen en Antwerp een speler afleveren. Voor De Cat is de eerste plaats een enorme erkenning, maar tegelijk zou het de druk rond zijn toekomst kunnen verhogen.

Met zijn contract tot 2027 blijft Anderlecht voorlopig in een sterke onderhandelingspositie zitten. Toch lijkt het onvermijdelijk dat de interesse de komende maanden alleen maar zal toenemen. De grote vraag is vooral of De Cat nog minstens één seizoen in Brussel blijft om verder te rijpen.

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

Moeten Anderlecht en Sibierski (durven) gokken? Op deze manier kan paars-wit Nathan de Cat wél houden

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

Romelu Lukaku zag Nathan De Cat aan het werk en heeft duidelijk transferadvies

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

Racing Genk wacht bang af na WK-nieuws over Zakaria El Ouahdi

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lommel SK komt met groot nieuws over topschutter Ralf Seuntjes

Antwerp is wel heel ver gaan zoeken: The Great Old heeft versterking beet op de flanken

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Yamamoto

Hij reist al mee naar het WK: dit wordt de rol van Simon Mignolet bij de KBVB

Jackpot voor STVV: uitgaande transfer van 8 miljoen euro is een feit

Oefenwedstrijden en een grote verandering: voorbereiding van Standard op seizoen 2026-2027 krijgt vorm

Het voorbeeld van Duranville moet Nathan De Cat aan het denken zetten

Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

"We zijn de controle kwijt": Mehdi Bayat trekt aan de alarmbel na zware rellen rond Standard-Charleroi

Broer van Yannick Carrasco verlaat ploeg, ook al speelden ze kampioen

Anderlecht rondt uitgaande transfer af én mag meteen vijftien miljoen euro bijschrijven op de bankrekening

Goalgetter uit eerste provinciale inspireert zich op... Wesley Sonck

Welke Belgische topploegen zoeken weer allemaal ervaring? Deze Rode Duivel heeft er wel oren naar

Europese finale zonder usual suspects: waarom opvallende Conference League-finale toch het kijken waard is

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe spits met verleden bij Union Sg beet

Het is officieel: Standard ontvangt deze zomer een Europese grootmacht op Sclessin

Philippe Albert is keihard voor Anderlecht én geeft het startpunt van de paars-witte ondergang aan

'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

'Vier (!) Premier League-clubs staan in de rij, maar Chelsea heeft dit héél duidelijk plan met Mike Penders'

Gaat Dries Mertens voor Sporting Hasselt voetballen? Sam Kerkhofs bevestigt gesprekken én... een belofte

OFFICIEEL: AC Milan houdt grote schoonmaak en ontslaat vier (!) bestuurders, ook Zlatan heeft het vlaggen

