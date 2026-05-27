Hoe zit het met onder meer Teuma en Epolo? Marc Wilmots geeft update over mercato van Standard

Standard staat al een stuk verder dan een jaar geleden rond deze periode. Dat betekent echter niet dat er deze zomer geen beweging zal zijn aan de boorden van de Maas.

Vorig jaar zorgde Marc Wilmots er in zijn eerste weken als sportief verantwoordelijke voor dat er vroeg transfers werden afgerond. Zo wilde hij Mircea Rednic bij de herneming een competitieve groep geven, waarna er nog een laatste kwaliteitsinjectie volgde… na het vertrek van de Roemeense trainer.

Ook deze zomer is het de bedoeling om in zoveel mogelijk dossiers vooruitgang te boeken vóór de voorbereiding begint. De situatie is intussen wel al een stuk rustiger. Standard moet zich niet langer heropbouwen terwijl het met spijt afscheid neemt van een hele reeks gehuurde spelers. Van de spelers in de kern op wie Vincent Euvrard echt rekent, loopt alleen het contract van Teddy Teuma af.

Standard wil rond de tafel gaan zitten

Blijft de voormalige spelmaker van Union ook volgend seizoen van de partij? Marc Wilmots schetst de situatie en plaatst tegelijk de noden van de ploeg in perspectief. “Teddy? Dat is geen vraagteken. We gaan rond de tafel zitten en bekijken wat we willen doen. We zullen ook profielen halen die dynamisch zijn en loopvermogen hebben. Fysiek hebben we het moeilijk gehad. In België moet je die intensiteit kunnen brengen”, legt hij uit bij de RTBF.

De sportief directeur van de Rouches gaf ook een update over het dossier-Matthieu Epolo. De doelman verlengde afgelopen herfst nog zijn contract, maar wordt sinds zijn doorbraak als nummer één bij elke mercato aan een vertrek gelinkt.

“Hij heeft hier nog drieënhalf jaar contract. Alles is altijd heel duidelijk geweest met hem: als er een aanbieding komt waarin zowel de speler als de club zich kunnen vinden… Zijn mentaliteit is opmerkelijk.”





Volgens Wilmots is zijn doelman niet het enige voorbeeld van de jeugd waarop Standard moet bouwen om Sclessin weer mee te krijgen. “Oud-spelers zoals Nathan Ngoy en Nicolas Raskin willen ooit terugkeren. De jongeren identificeren zich opnieuw met Standard. Matthieu heeft gezegd dat hij wil dat de club een mooi bedrag krijgt, om terug te geven wat hij zelf gekregen heeft. Het is geven en nemen.”