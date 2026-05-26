Aernout Van Lindt
DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast
Het officiële SL16 Football Campus-account maakte dinsdag bekend dat Darryl Nkulikiyimana, die bijna het hele seizoen een vaste basisspeler was bij SL16 FC, zijn eerste profcontract heeft getekend bij Standard Liège. En zo maken ze bij Standard ook werk van de toekomst.

Standard geeft ook tweede toptalent een contract

Een tweede aankondiging werd dinsdag gedaan door SL16 Football Campus. Kelyan Kielo-Lezi blijft bij Standard Liège. "De 18-jarige spits, die een zeer goed seizoen achter de rug heeft bij de U18 en volgend seizoen bij de U23 zal spelen, heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd (met een optie voor een derde)", maakte de club uit Luik bekend.

"Standard Liège is veel meer dan zomaar een club voor mij. Na zes jaar hier is de verlenging van mijn contract een enorme bron van trots en een echt teken van vertrouwen. Ik ben de club dankbaar voor deze nieuwe stap in mijn carrière", aldus de jonge speler, die op alle drie de aanvallende posities kan spelen en daarom volgend seizoen zijn debuut zal maken in de ACFF Eerste Divisie.

De 21 jaar geleden in Rwanda geboren Darryl Nkulikiyimana kwam in juli 2025 over van Dender naar Standard de Liège. De centrale verdediger vond snel zijn draai bij SL16 FC, waar hij zich direct ontpopte tot een vaste basisspeler en in totaal 26 wedstrijden speelde, goed voor meer dan 2000 minuten.

Na een sterk seizoen heeft de speler, die in juni werd opgeroepen voor het Rwandese nationale team, in september en oktober zelfs zijn internationale debuut gemaakt, hoewel hij slechts één minuut speelde tegen Zimbabwe en vijf minuten tegen Zuid-Afrika in de WK-kwalificaties.

Wat mogen we van Darryl Nkulikiyimana verwachten bij Standard?

Nkulikiyimana tekent nu zijn eerste profcontract bij Standard de Liège. Darryl Nkulikiyimana is een verdediger in wie Marc Wilmots en de directie van Standard de Liège veel vertrouwen hebben, vandaar dat hij deze week zijn eerste profcontract tekende voor het komende seizoen, met een optie voor een extra jaar.



"Vandaag teken ik met immense trots en dankbaarheid mijn eerste profcontract. Na alle opofferingen, het harde werk en de moeilijke tijden is dit slechts het begin van een nieuw hoofdstuk. God zij dank," vertelde hij aan de clubmedia.

Standard gelooft in de toekomst en legt verdediger vast

Nkulikiyimana heeft dit seizoen al af en toe met het eerste elftal meegetraind en zou geleidelijk aan de kans kunnen krijgen om zijn kwaliteiten onder Vincent Euvrard te tonen tijdens de oefenwedstrijden in de voorbereiding. Standard reist op 1 juli af naar Aubel (D3 ACFF) en drie dagen later naar Verlaine (D3 ACFF).

Hij heeft momenteel slechts één invalbeurt in de Jupiler Pro League: bij Dender tegen Gent op 12 januari 2025. Hij speelde die wedstrijd niet, maar de komende maanden of jaren kan daar verandering in komen. Volgens Transfermarkt is hij momenteel ook bezitter van de Belgische nationaliteit. Een marktwaarde heeft hij (nog) niet.

'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

