Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Foto: © photonews
De komst van Antoine Sibierski bij Anderlecht moet een nieuwe cultuur installeren in Neerpede. Minder excuses, meer discipline. Minder ego's, meer mentaliteit. En precies daarom lijkt Adriano Bertaccini vandaag één van de dossiers te worden waar de sportieve baas zich ernstig vragen bij stelt.

De zware 5-1-nederlaag tegen Union heeft intern opnieuw veel pijn gedaan. Niet alleen door de cijfers, maar vooral door de manier waarop Anderlecht zich liet wegzetten door de Brusselse rivaal. En opnieuw speelde Bertaccini daarin nauwelijks een rol van betekenis. Dat beeld begint stilaan problematisch te worden. 

Sibierski wil andere mentaliteit zien

Binnen Anderlecht hamert Sibierski sinds zijn komst voortdurend op mentaliteit, discipline en voorbeeldgedrag. De Fransman wil opnieuw een kleedkamer creëren waarin spelers verantwoordelijkheid opnemen en uitstralen wat het betekent om voor Anderlecht te spelen.

En net daar wringt het schoentje bij Bertaccini. De spits werd vorige zomer door Olivier Renard voor ongeveer vijf miljoen euro weggehaald bij Sint-Truiden. Anderlecht zag in hem een speler die met zijn snelheid en diepgang het verschil kon maken.

Maar een jaar later overheerst vooral teleurstelling.

Niet alleen sportief, ook qua houding heeft Bertaccini zich volgens verschillende signalen geen uitstekende reputatie opgebouwd binnen de club. Na de verloren bekerfinale tegen Union zorgde hij intern voor irritatie met een opvallend interview waarin hij openlijk kritiek gaf op coach Jérémy Taravel.

Bertaccini stelde zich vragen bij het feit dat de opstelling pas een uur voor de wedstrijd werd meegedeeld en vond bovendien dat Anderlecht te veel de lange bal speelde. Dat soort publieke kritiek wordt binnen de nieuwe leiding allerminst geapprecieerd.

Geen gemakkelijke jongen

Intern staat Bertaccini ondertussen steeds meer bekend als een moeilijke persoonlijkheid. Wanneer hij op de bank moet beginnen, zou hij zich geregeld nukkig gedragen. En net dat soort gedrag wil Sibierski uit de kleedkamer bannen.

De nieuwe sportieve baas beseft uiteraard ook dat Bertaccini niet volledig geholpen werd door de chaos waarin Anderlecht dit seizoen terechtkwam. Het gebrek aan automatismen, creativiteit en stabiliteit maakte het voor offensieve spelers bijzonder moeilijk om constant te renderen.

In theorie blijft Bertaccini bovendien een profiel dat interessant kan zijn. In een ploeg die dominant voetbalt en meer creatieve spelers rond hem heeft, zou zijn snelheid achter de defensie misschien veel beter benut kunnen worden. Maar de vraag is vooral of Sibierski nog bereid is om hem die tijd te geven.

Een moeilijk dossier voor Anderlecht

Het probleem voor Anderlecht is dat een transfer deze zomer ook niet evident lijkt. Bertaccini werd nog maar een jaar geleden voor een stevig bedrag gehaald en zijn marktwaarde is sindsdien zeker niet gestegen.

Een verkoop van vijf miljoen euro of meer lijkt momenteel weinig realistisch. Daardoor dreigt Anderlecht met een lastig dossier te blijven zitten. Sibierski zal normaal gezien snel een stevig gesprek voeren met de spits om duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst en zijn ingesteldheid.

Want één zaak staat vast: de nieuwe leiding wil volgend seizoen absoluut opnieuw rust creëren binnen de club. En precies daar wringt het momenteel bij Bertaccini. Sportief bracht hij voorlopig te weinig, terwijl zijn gedrag tegelijk te vaak vragen oproept. Binnen Anderlecht leeft steeds meer het gevoel dat de club zich geen spelers meer kan permitteren die als een kruitvat functioneren.

DONE DEAL: Standard zet stevig in op de toekomst en legt goudhaantje met verleden bij Dender vast

17:22
'Na KAA Gent denkt nu ook Anderlecht aan ex-assistent Club Brugge en Standard'

17:00
'Union SG schakelt snel en heeft eerste zomeraanwinst al beet'

16:40
🎥 Rode kaart kan Thorgan Hazard nog stevige transferkater bezorgen

13:30
Club Brugge roert zich na nazigroet, Bondsparket vraagt alternatieve straf

16:20
19
Hein Vanhaezebrouck wijst met de vinger naar Marc Coucke voor problemen Anderlecht

11:00
4
20.000 euro? "Als je ziet dat Eendracht Aalst Lede dat heeft..."

16:00
Droef nieuws: '21-jarige ex-Antwerpspeler Victor Udoh overleden'

15:30
'Arnaud Bodart op de tocht bij Lille: opvolger komt uit de Jupiler Pro League'

15:00
1
'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

14:40
1
De impact van Jean Kindermans: Antwerp kaapt 14-jarig toptalent weg bij Club Brugge

12:34
12
Verschillende spelers weg bij vicekampioen JPL? Twee sterkhouders breken de stilte

13:00
Lukaku onthult wanneer hij zal terugkeren naar Anderlecht: "Zoals Toby Alderweireld"

12:00
5
DONE DEAL: Club Brugge verliest belangrijke pion en herschikt

12:40
Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

08:30
Christos Tzolis spoelde zware ontgoocheling door en heeft iets te zeggen over Hans Vanaken

12:20
3
Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

07:30
14
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

09:30
2
Deze sterkhouders kunnen/zullen Union verlaten: opnieuw herbouwen

10:00
Niet enkel geen uitfans... Dit staat Standard en Charleroi nog allemaal te wachten qua straffen

10:30
4
Broers spelen tegen elkaar in tweede afdeling, maar dromen van profvoetbal

10:15
📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

08:15
KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

09:15
Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

09:00
Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

08:00
Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

07:05
2
Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

06:30
🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
3
Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

22:30
Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

22:00
3
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

21:00
1
"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
15
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
7
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

