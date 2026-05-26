Geen punten gescoord bij Antoine Sibierski: twijfels rijzen rond dure speler die vooral ontgoochelde

De komst van Antoine Sibierski bij Anderlecht moet een nieuwe cultuur installeren in Neerpede. Minder excuses, meer discipline. Minder ego's, meer mentaliteit. En precies daarom lijkt Adriano Bertaccini vandaag één van de dossiers te worden waar de sportieve baas zich ernstig vragen bij stelt.

De zware 5-1-nederlaag tegen Union heeft intern opnieuw veel pijn gedaan. Niet alleen door de cijfers, maar vooral door de manier waarop Anderlecht zich liet wegzetten door de Brusselse rivaal. En opnieuw speelde Bertaccini daarin nauwelijks een rol van betekenis. Dat beeld begint stilaan problematisch te worden.

Sibierski wil andere mentaliteit zien

Binnen Anderlecht hamert Sibierski sinds zijn komst voortdurend op mentaliteit, discipline en voorbeeldgedrag. De Fransman wil opnieuw een kleedkamer creëren waarin spelers verantwoordelijkheid opnemen en uitstralen wat het betekent om voor Anderlecht te spelen.

En net daar wringt het schoentje bij Bertaccini. De spits werd vorige zomer door Olivier Renard voor ongeveer vijf miljoen euro weggehaald bij Sint-Truiden. Anderlecht zag in hem een speler die met zijn snelheid en diepgang het verschil kon maken.

Maar een jaar later overheerst vooral teleurstelling.

Niet alleen sportief, ook qua houding heeft Bertaccini zich volgens verschillende signalen geen uitstekende reputatie opgebouwd binnen de club. Na de verloren bekerfinale tegen Union zorgde hij intern voor irritatie met een opvallend interview waarin hij openlijk kritiek gaf op coach Jérémy Taravel.

Bertaccini stelde zich vragen bij het feit dat de opstelling pas een uur voor de wedstrijd werd meegedeeld en vond bovendien dat Anderlecht te veel de lange bal speelde. Dat soort publieke kritiek wordt binnen de nieuwe leiding allerminst geapprecieerd.





Geen gemakkelijke jongen

Intern staat Bertaccini ondertussen steeds meer bekend als een moeilijke persoonlijkheid. Wanneer hij op de bank moet beginnen, zou hij zich geregeld nukkig gedragen. En net dat soort gedrag wil Sibierski uit de kleedkamer bannen.

De nieuwe sportieve baas beseft uiteraard ook dat Bertaccini niet volledig geholpen werd door de chaos waarin Anderlecht dit seizoen terechtkwam. Het gebrek aan automatismen, creativiteit en stabiliteit maakte het voor offensieve spelers bijzonder moeilijk om constant te renderen.

In theorie blijft Bertaccini bovendien een profiel dat interessant kan zijn. In een ploeg die dominant voetbalt en meer creatieve spelers rond hem heeft, zou zijn snelheid achter de defensie misschien veel beter benut kunnen worden. Maar de vraag is vooral of Sibierski nog bereid is om hem die tijd te geven.

Een moeilijk dossier voor Anderlecht

Het probleem voor Anderlecht is dat een transfer deze zomer ook niet evident lijkt. Bertaccini werd nog maar een jaar geleden voor een stevig bedrag gehaald en zijn marktwaarde is sindsdien zeker niet gestegen.

Een verkoop van vijf miljoen euro of meer lijkt momenteel weinig realistisch. Daardoor dreigt Anderlecht met een lastig dossier te blijven zitten. Sibierski zal normaal gezien snel een stevig gesprek voeren met de spits om duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst en zijn ingesteldheid.

Want één zaak staat vast: de nieuwe leiding wil volgend seizoen absoluut opnieuw rust creëren binnen de club. En precies daar wringt het momenteel bij Bertaccini. Sportief bracht hij voorlopig te weinig, terwijl zijn gedrag tegelijk te vaak vragen oproept. Binnen Anderlecht leeft steeds meer het gevoel dat de club zich geen spelers meer kan permitteren die als een kruitvat functioneren.