'Club Brugge mikt hoog en wil miljoenentransfer afronden'

Club Brugge heeft al heel wat miljoenen weten binnen te brengen dit seizoen in de Jupiler Pro League. En dus kunnen ze ook de nodige miljoenen gaan uitgeven. Daarbij zouden ze ook wel eens bij Rangers kunnen uitkomen.

Volgens Rangers News zou Club Brugge interesse hebben in de 24-jarige Oliver Antman, de rechtsbuiten van Rangers. Door het mogelijk nakende vertrek van Christos Tzolis - die in de belangstelling staat van alle topclubs - kan het een optie zijn om hem in huis te halen.

Er zal mogelijk duidelijk nood zijn aan nieuwe wingers bij blauw-zwart. En daarbij zou er een nieuwe piste worden bewandeld. Alhoewel, nieuw? Ook vorig seizoen werd Antman al een gelinkt aan Club Brugge toen hij grote sier maakte voor Go Ahead Eagles. Hij had toen een buitengewoon seizoen in de Eredivisie achter de rug, met 15 assists en 6 doelpunten in 32 competitiewedstrijden. Daarmee was hij zelfs de assistenkoning van de Eredivisie.

Fins international als aanwinst van Club Brugge?

Oliver Antman is een Fins international met al meer dan twintig internationale oproepingen en flink wat doelpunten. Vorig seizoen maakte hij dus indruk in Nederland, maar ondertussen heeft hij er bij Rangers - dat hem wegplukte voor de neus van Club Brugge - een moeilijker seizoen opzitten.

Bij de club zijn ze wel niet meteen van plan hem zomaar te laten gaan, integendeel zelfs. Hij ligt er nog drie jaar onder contract en dus willen ze zeker nog wat van hun kapitaal dat ze in hem investeerden terugkrijgen, ook al is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt wel gedaald van zes miljoen euro naar vier miljoen euro het voorbije jaar.

Club Brugge wil deze keer wél toeslaan voor Oliver Antman

Het moet dus geld kosten. Maar Club Brugge heeft natuurlijk wel het voordeel dat het een naam heeft in Europa en dus ook veel kans maakt om speler van het kaliber van Antman in huis te gaan halen. Aan kapers op de kust overigens geen gebrek.





We staken ons licht op bij verschillende bronnen in Nederland. Daar spraken ze een jaar geleden al heel duidelijke woorden: Antman is een speler die eigenlijk de Champions League moet spelen om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten. Krijgt hij nu die kans bij Club Brugge, met een jaartje uitstel? Wait and see ...