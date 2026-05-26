📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Tempo Overijse heeft zich versterkt met Xavier Bwangombo. De 25-jarige middenvelder moet volgend seizoen extra kwaliteit en ervaring brengen op het middenveld van de ambitieuze club uit derde afdeling VV A.

Linksvoetige middenvelder overtuigd tijdens tests

Bwangombo trainde de voorbije weken al meerdere keren mee bij Tempo Overijse en wist daarbij de technische staf te overtuigen. De linksvoetige middenvelder tekent nu officieel voor de club uit het Begijnhofstadion.

Met zijn profiel haalt Overijse een technisch sterke speler binnen die zowel verdedigend als offensief op het middenveld uit de voeten kan. De club ziet in hem een belangrijke versterking richting volgend seizoen.

Opleiding bij Anderlecht en Standard

De carrière van Xavier Bwangombo begon bij de jeugdopleidingen van enkele Belgische topclubs. Als jonge speler werd hij gevormd bij Anderlecht en later ook bij Standard.

Daarna trok hij naar Union Namen, waar hij zich verder ontwikkelde als middenvelder. Door zijn technische kwaliteiten en sterke linker voet werd hij al snel beschouwd als een talentvolle speler met potentieel voor hoger niveau. Zijn opleiding bij grote clubs leverde hem een stevige voetbalbasis op, zowel tactisch als technisch.

Buitenlands avontuur in Duitsland

Later volgde een overstap naar Duitsland, waar Bwangombo terechtkwam bij het B-elftal van VfL Bochum. Daar leek hij stilaan de stap richting de A-kern te kunnen zetten.

Zijn ontwikkeling kreeg echter een stevige terugslag door een zware knieblessure. Daarnaast maakte ook de coronaperiode het moeilijk om volledig door te breken in Duitsland.

Daardoor bleef een definitieve doorbraak op het hoogste niveau voorlopig uit, al bleef Bwangombo werken aan zijn terugkeer.

Nieuwe uitdaging bij Tempo Overijse

Bij Tempo Overijse krijgt de middenvelder nu de kans om zijn carrière opnieuw volledig te lanceren. De club hoopt dat zijn ervaring bij topopleidingen en buitenlandse clubs een meerwaarde zal betekenen voor de jonge spelersgroep.

Met zijn technische bagage en maturiteit kan Bwangombo een belangrijke rol opnemen binnen het team. Voor Overijse past de transfer binnen de ambitie om volgend seizoen een sterk en competitief elftal uit te bouwen in derde afdeling VV A.

