Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 5 reacties
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

In totaal worden maandagavond zeven grote prijzen uitgereikt tijdens de Pro League Awards. Daarnaast zijn er ook speciale huldigingen en extra onderscheidingen voor onder meer het mooiste doelpunt en enkele opvallende prestaties van het seizoen.

Bjorn Vandenabeele

Eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Hans Vanaken heeft de prijs voor ‘Doelpunt van het Jaar’ gewonnen tijdens de Pro League Awards. Zijn indrukwekkende afstandsschot tegen Union SG werd door de lezers van Het Nieuwsblad verkozen tot mooiste doelpunt van het seizoen. Voor die treffer ontvangt de Club Brugge-kapitein de bwin.tv Goal of the Season Award.

Vanaken scoorde het doelpunt tijdens de topper in de Champions’ Play-offs tegen Union. Met een verschroeiende knal vanop ongeveer 28 meter zette hij Club Brugge op weg naar een overtuigende 5-0-overwinning. De bal haalde daarbij een snelheid van liefst 97,5 kilometer per uur. De zege bleek later ook cruciaal in de titelstrijd.

In de verkiezing hield Vanaken Zakaria El Ouahdi van KRC Genk achter zich. Die scoorde een knap doelpunt tegen Westerlo na een sterke individuele actie. Nathan De Cat van Anderlecht eindigde derde met zijn afstandsschot tegen STVV.

Vorig seizoen won Kos Karetsas van KRC Genk de prijs voor mooiste doelpunt van het jaar.

Speler van het Jaar

De strijd om de belangrijkste individuele prijs gaat vooral tussen twee sterkhouders van Club Brugge. Hans Vanaken en Christos Tzolis gelden als de topfavorieten.

Vanaken loodste Club Brugge opnieuw naar de landstitel en pakte zo zijn zevende titel in elf seizoenen. Tzolis blonk dan weer uit met indrukwekkende cijfers: 22 doelpunten en 29 assists in 52 wedstrijden.

Talent van het Jaar

Bij de jongeren zijn Kos Karetsas (KRC Genk), Anan Khalaili (Union SG) en Aleksandar Stankovic (Club Brugge) genomineerd.

Opvallend is de afwezigheid van Nathan De Cat van Anderlecht. Hij won eerder dit seizoen nog de prijs voor Belofte van het Jaar tijdens het Gala van de Gouden Schoen.

Profvoetbalster van het Jaar

Bij de vrouwen zijn vier speelsters genomineerd. OH Leuven levert met Zenia Mertens, Aurélie Reynders en Lowiese Seynhaeve liefst drie kandidaten. Luna Vanzeir vertegenwoordigt Anderlecht.

Lees ook... Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Reynders wordt daarbij gezien als één van de favorieten na het sterke seizoen van landskampioen OH Leuven.

Speelster van het Jaar

Ook voor de prijs van Speelster van het Jaar zijn Kadhija De Ceuster en Aurélie Reynders van OH Leuven genomineerd. Estée Maerschalck van Anderlecht vervolledigt het lijstje.

De Leuvense speelsters maakten indruk tijdens het titeljaar van OH Leuven en domineren daardoor de nominaties.

Coach van het Jaar

Voor de prijs van beste coach zijn Ivan Leko, Wouter Vrancken en David Hubert geselecteerd.

Leko leidde Club Brugge naar de landstitel, terwijl Vrancken indruk maakte met STVV. Hubert bezorgde Union SG de Beker van België en een tweede plaats in de competitie.

Extra onderscheidingen

Naast de zeven hoofdprijzen worden ook nog andere trofeeën uitgereikt. Zo wordt het mooiste doelpunt van het seizoen beloond en komen er nieuwe namen in de Hall of Fame van de Pro League.

Daarnaast worden ook de topschutter, assistkoning en doelman met de meeste clean sheets gehuldigd.

Speciale huldigingen

Er is maandagavond ook aandacht voor Simon Mignolet, die zondag zijn carrière beëindigde. Verder wordt SK Beveren in de bloemetjes gezet na de promotie naar de Jupiler Pro League met een ongeslagen seizoen in de Challenger Pro League.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken
Christos Tzolis
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
9
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
2
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
6
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
4
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
4
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
18
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
2
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
19
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
4
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Que serra Que serra over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Genk-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk Standard 2.0 Standard 2.0 over "Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin sebw sebw over AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes William Wallace William Wallace over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen IXL IXL over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Karnaval Karnaval over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved