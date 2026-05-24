Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Wouter Vrancken neemt afscheid van STVV. De Limburger heeft het nieuws zelf bevestigd en zal vandaag voor de laatste keer op de bank zitten op Stayen. De top van de Kanaries is hem dankbaar.

Wouter Vrancken zette dit seizoen iets heel moois neer met STVV. HIj loodste de Kanaries niet alleen naar de derde plaats, maar deed dat ook met (vaak) aantrekkelijk voetbal. In Limburg zijn ze Vrancken heel dankbaar. Dat blijkt onder meer uit de woorden van CEO Takayuki Tateishi.

Vrancken verpersoonlijkt het DNA van STVV

"We waren uiteraard meer dan tevreden over het werk van onze coach en zijn staf", wordt Tateishi geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Bovendien is Wouter iemand die het DNA van Haspengouw en STVV verpersoonlijkt."

De club haalde alles uit de kast om Vrancken toch te houden. "Daarom hebben we als club een serieuze financiële inspanning gedaan, in de vorm van een verbeterd contract", voegt Tateishi toe. Zonder succes.

Een van de grootste STVV-trainers ooit

Tateishi vindt dat Vrancken een van de groten is in de historie van STVV. "We respecteren desalniettemin de beslissing van Wouter en bedanken hem enorm: dankzij de Europese kwalificatie zal hij de geschiedenis ingaan als één van de grootste STVV-trainers ooit."

Vrancken en STVV willen nu nog één keer knallen in hun droomseizoen. Thuis tegen KV Mechelen kunnen ze vanavond nog een extra kers op de taart zetten van hun al indrukwekkende campagne.