Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Wouter Vrancken neemt afscheid van STVV. De Limburger heeft het nieuws zelf bevestigd en zal vandaag voor de laatste keer op de bank zitten op Stayen. De top van de Kanaries is hem dankbaar.

Wouter Vrancken zette dit seizoen iets heel moois neer met STVV. HIj loodste de Kanaries niet alleen naar de derde plaats, maar deed dat ook met (vaak) aantrekkelijk voetbal. In Limburg zijn ze Vrancken heel dankbaar. Dat blijkt onder meer uit de woorden van CEO Takayuki Tateishi.

Vrancken verpersoonlijkt het DNA van STVV

"We waren uiteraard meer dan tevreden over het werk van onze coach en zijn staf", wordt Tateishi geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Bovendien is Wouter iemand die het DNA van Haspengouw en STVV verpersoonlijkt."

De club haalde alles uit de kast om Vrancken toch te houden. "Daarom hebben we als club een serieuze financiële inspanning gedaan, in de vorm van een verbeterd contract", voegt Tateishi toe. Zonder succes.

Een van de grootste STVV-trainers ooit

Tateishi vindt dat Vrancken een van de groten is in de historie van STVV. "We respecteren desalniettemin de beslissing van Wouter en bedanken hem enorm: dankzij de Europese kwalificatie zal hij de geschiedenis ingaan als één van de grootste STVV-trainers ooit."

Vrancken en STVV willen nu nog één keer knallen in hun droomseizoen. Thuis tegen KV Mechelen kunnen ze vanavond nog een extra kers op de taart zetten van hun al indrukwekkende campagne.

Volg STVV - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

Vincent Euvrard moet opletten: twee cruciale elementen kunnen beslissend duel missen

Boskamp scherp in het titeldebat: "Daar zijn ze komen spelen als stelletje schijters"

DONE DEAL: ex-speler van Anderlecht, Club Brugge en Union SG naar de uitgang geduwd

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

Majeed Ashimeru plots aanvoerder op het WK? Spelers RSCA Futures en Essevee maken ook nog kans

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

Olivier Deschacht heeft pittige tip voor Anderlecht: "Kijk wat ze bij Real Madrid doen, dat moet hier ook"

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

