Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maandag vindt het gala van de Pro League plaats, waar de Profvoetballer van het Jaar wordt bekendgemaakt. Is daar eigenlijk nog enige spanning rond? Christos Tzolis stak er met kop en schouders bovenuit.

Nog voor de Play-offs was hij al een van de favorieten. Maar als je vandaag je stem niet aan Christos Tzolis geeft om op het gala van de Pro League, dat maandagavond plaatsvindt, de titel van Profvoetballer van het Jaar te winnen, dan weten we echt niet meer wat we moeten zeggen.

De Griek heeft Champions' Play-offs van een zelden gezien niveau gespeeld. In 10 wedstrijden maakte Tzolis 8 goals en gaf hij 10 assists. Stratosferische cijfers, maar ze krijgen vooral hun waarde als je de winger van Club Brugge echt aan het werk hebt gezien: hij schitterde op de grote momenten, en de goals die hij maakte waren allesbehalve intikkers.

Als Ardon Jashari de Gouden Schoen heeft gewonnen...

Eigenlijk is het moeilijk te zeggen dat Christos Tzolis enkel in de grote momenten uitblonk: hij was beslissend in alle play-offduels, tien keer op rij - nadat hij ook al beslissend was in de laatste vier matchen van de reguliere fase. Maar natuurlijk was het vooral bij de regelrechte afstraffing van Union Saint-Gilloise dat Tzolis iedereen verblufte met een goal en drie assists. Zijn tweede assist-hattrick van het seizoen - we hebben het niet gecheckt, maar dat zal niet vaak gebeurd zijn.

Natuurlijk stond Christos Tzolis er niet alleen voor: Hans Vanaken was, zoals gewoonlijk, ook weer een klasse apart. Maar misschien speelt het wat alledaagse, het routineuze, in het nadeel van de drievoudige Gouden Schoen: ja, Vanaken is een fantastische voetballer. Misschien stopt hij wel met het recordaantal Gouden Schoenen in de geschiedenis van de competitie en een status vergelijkbaar met die van Paul Van Himst en Eric Van Moer van weleer. Dat is niet min. Maar hoe gek het ook klinkt: we zijn het gewend.

Vanavond zal Vanaken vermoedelijk moeten buigen voor het niveau van zijn ploegmaat. De andere concurrenten mogen elke hoop laten varen: zoals zo vaak was het vooral het collectief van Union Saint-Gilloise dat indruk maakte in plaats van de individuen (al zal Anan Khalaili zich wellicht kunnen troosten met de titel van beste jonge speler van het seizoen), terwijl de kloof tussen het leidende duo en de achtervolgers een verrassing uitsluit.

Lees ook... Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Gouden Schoen

Eigenlijk verklapt de winnaar van de Gouden Schoen 2025 al iets over wie de volgende wordt: vorig jaar ging Ardon Jashari er, tot algemene verbazing, mee lopen - iedereen zag toen al Christos Tzolis gekroond worden. Maar de indrukwekkende play-offs van de Zwitser volstonden om de trofee van de Griek te "pikken", ondanks een vertrek in de zomer. Misschien een van de recentere Gouden Schoenen waarbij je eerlijk een kanttekening kan plaatsen, al heeft die gewoonte om de winnaar te bepalen over twee rondes die door een zomermercato van elkaar gescheiden worden, wel vaker voor dit soort verrassingen gezorgd.

Maar Christos Tzolis zal dat in januari 2027 kunnen rechtzetten: gezien zijn play-offs gaat hij een puntenaantal bijeen spelen dat in de tweede stemronde heel moeilijk te overtreffen valt, zelfs door een Hans Vanaken die, dat weten we, opnieuw uitstekend zal zijn in de eerste seizoenshelft van 2026-2027. De Gouden Schoen 2026 lijkt nu al bekend en dit keer zou het, zelfs op basis van één ronde, moeilijk onverdiend te noemen zijn. Weinig spelers hebben ons de voorbije jaren zo geïmponeerd als Christos Tzolis, aan wie we de mooist mogelijke carrière toewensen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Christos Tzolis

Meer nieuws

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
4
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
4
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
15
Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

09:30
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

20:53
1
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
1
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
3
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
1
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50
Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
7
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
3
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
3
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9
OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
1
'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

20:39
Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
12
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
18
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

19:43
Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

18:30
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

18:30
19
Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

24/05
Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Goro Goro over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Strider Strider over Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over Bork Bork over Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert Goro Goro over Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor Bork Bork over Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Club Brugge - KAA Gent: 5-0 Bartjen Bartjen over 🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander IXL IXL over Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen de zwerte maan de zwerte maan over Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved