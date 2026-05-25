Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Maandag vindt het gala van de Pro League plaats, waar de Profvoetballer van het Jaar wordt bekendgemaakt. Is daar eigenlijk nog enige spanning rond? Christos Tzolis stak er met kop en schouders bovenuit.

Nog voor de Play-offs was hij al een van de favorieten. Maar als je vandaag je stem niet aan Christos Tzolis geeft om op het gala van de Pro League, dat maandagavond plaatsvindt, de titel van Profvoetballer van het Jaar te winnen, dan weten we echt niet meer wat we moeten zeggen.

De Griek heeft Champions' Play-offs van een zelden gezien niveau gespeeld. In 10 wedstrijden maakte Tzolis 8 goals en gaf hij 10 assists. Stratosferische cijfers, maar ze krijgen vooral hun waarde als je de winger van Club Brugge echt aan het werk hebt gezien: hij schitterde op de grote momenten, en de goals die hij maakte waren allesbehalve intikkers.

Als Ardon Jashari de Gouden Schoen heeft gewonnen...

Eigenlijk is het moeilijk te zeggen dat Christos Tzolis enkel in de grote momenten uitblonk: hij was beslissend in alle play-offduels, tien keer op rij - nadat hij ook al beslissend was in de laatste vier matchen van de reguliere fase. Maar natuurlijk was het vooral bij de regelrechte afstraffing van Union Saint-Gilloise dat Tzolis iedereen verblufte met een goal en drie assists. Zijn tweede assist-hattrick van het seizoen - we hebben het niet gecheckt, maar dat zal niet vaak gebeurd zijn.

Natuurlijk stond Christos Tzolis er niet alleen voor: Hans Vanaken was, zoals gewoonlijk, ook weer een klasse apart. Maar misschien speelt het wat alledaagse, het routineuze, in het nadeel van de drievoudige Gouden Schoen: ja, Vanaken is een fantastische voetballer. Misschien stopt hij wel met het recordaantal Gouden Schoenen in de geschiedenis van de competitie en een status vergelijkbaar met die van Paul Van Himst en Eric Van Moer van weleer. Dat is niet min. Maar hoe gek het ook klinkt: we zijn het gewend.

Vanavond zal Vanaken vermoedelijk moeten buigen voor het niveau van zijn ploegmaat. De andere concurrenten mogen elke hoop laten varen: zoals zo vaak was het vooral het collectief van Union Saint-Gilloise dat indruk maakte in plaats van de individuen (al zal Anan Khalaili zich wellicht kunnen troosten met de titel van beste jonge speler van het seizoen), terwijl de kloof tussen het leidende duo en de achtervolgers een verrassing uitsluit.



Gouden Schoen

Eigenlijk verklapt de winnaar van de Gouden Schoen 2025 al iets over wie de volgende wordt: vorig jaar ging Ardon Jashari er, tot algemene verbazing, mee lopen - iedereen zag toen al Christos Tzolis gekroond worden. Maar de indrukwekkende play-offs van de Zwitser volstonden om de trofee van de Griek te "pikken", ondanks een vertrek in de zomer. Misschien een van de recentere Gouden Schoenen waarbij je eerlijk een kanttekening kan plaatsen, al heeft die gewoonte om de winnaar te bepalen over twee rondes die door een zomermercato van elkaar gescheiden worden, wel vaker voor dit soort verrassingen gezorgd.

Maar Christos Tzolis zal dat in januari 2027 kunnen rechtzetten: gezien zijn play-offs gaat hij een puntenaantal bijeen spelen dat in de tweede stemronde heel moeilijk te overtreffen valt, zelfs door een Hans Vanaken die, dat weten we, opnieuw uitstekend zal zijn in de eerste seizoenshelft van 2026-2027. De Gouden Schoen 2026 lijkt nu al bekend en dit keer zou het, zelfs op basis van één ronde, moeilijk onverdiend te noemen zijn. Weinig spelers hebben ons de voorbije jaren zo geïmponeerd als Christos Tzolis, aan wie we de mooist mogelijke carrière toewensen.