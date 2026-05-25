Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
STVV heeft ondanks een sterk seizoen geen extra Europees meevallertje gekregen vanuit Engeland. Door de resultaten op de slotspeeldag van de Premier League moet de Limburgse club alsnog een voorronde spelen voor de Europa League.

Aston Villa bezorgt STVV slecht nieuws

De Europese verdeling in de Premier League had ook gevolgen voor STVV. Vooral de strijd om de vijfde plaats werd in Sint-Truiden met extra aandacht gevolgd. Aston Villa verzekerde zich uiteindelijk van de vierde plaats en plaatste zich zo rechtstreeks voor de Champions League.

Liverpool eindigde als vijfde en dat bleek slecht nieuws voor STVV. Als Aston Villa vijfde was geworden, had STVV rechtstreeks mogen deelnemen aan de League Phase van de Europa League. Nu moeten de Truienaars eerst nog een kwalificatieronde overleven.

Voor de Belgische club is dat een stevige tegenvaller, want een rechtstreeks ticket zou sportief én financieel bijzonder interessant geweest zijn.

Bijzondere Europese tickets

Ook lager in het klassement vielen nog belangrijke beslissingen. Bournemouth en Sunderland eindigden respectievelijk zesde en zevende en mogen daardoor naar de League Phase van de Europa League.

Voor Bournemouth wordt het zelfs een historische primeur. De club zal voor het eerst ooit Europees voetbal spelen. Sunderland zorgde dan weer voor een opmerkelijk verhaal door als promovendus meteen een Europees ticket te veroveren.

Op de slotspeeldag haalde Sunderland bovendien fors uit door Chelsea te verslaan. Dankzij die overwinning sprong de club nog naar de zevende plaats.

Rampjaar voor Chelsea compleet

Voor Chelsea kreeg het seizoen nog een extra pijnlijke afloop. Door de nederlaag tegen Sunderland en de andere resultaten liep de Londense club volledig naast Europees voetbal.

Brighton profiteerde optimaal van het puntenverlies van concurrenten Brentford en Chelsea en pakte uiteindelijk het ticket voor de play-offs van de Conference League, ondanks een nederlaag tegen Manchester United.

Ook Crystal Palace maakt nog kans op Europees voetbal. De club kan zich woensdag alsnog plaatsen voor de League Phase van de Europa League als het de Conference League weet te winnen.

Europese droom leeft verder bij STVV

Hoewel STVV naast een rechtstreeks ticket grijpt, blijft het seizoen indrukwekkend voor de Limburgers. De club mag zich nog steeds opmaken voor Europees voetbal en krijgt via de voorrondes de kans om zich alsnog te plaatsen voor de League Phase van de Europa League.

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea

